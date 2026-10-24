Több mint 2 milliárd dollárt keresett már Cristiano Ronaldo focistaként

Cristiano Ronaldo első aktív sportolóként átlépte a kétmilliárd dollárt a teljes pályafutása során szerzett bevételeivel - írta a Forbes gazdasági magazin.

Fotó: XIAO YIJIU/Xinhua via AFP

A kiadvány becslése szerint a szaúdi al-Nasszr 41 éves portugál csatára mintegy 250 millió dollárt fog keresni a 2026/2027-es szezonban klubcsapatában, további 50 millió dollár pedig reklámszerződéseiből és egyéb üzleti vállalkozásaiból folyik be.

Az ötszörös Aranylabda-győztest, aki minden idők legjobb góllövőjeként jelenleg 982 találatnál tart, jövőre követheti a nagy vetélytárs, a klubszinten még szintén aktív Lionel Messi. Az Inter Miami 39 éves, nyolcszoros aranylabdás argentin világsztárjának futballjövedelme jövőre haladhatja meg a kétmilliárd dollárt. (MTI)