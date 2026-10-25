Aleksandar Vučić elismerte a választási vereséget, győzött az Egyetemista Lista

Aleksandar Vučić volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előrehozott parlamenti választáson vasárnap este Belgrádban, írta a Magyar Távirati Iroda.

Aleksandar Vučić a rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140, míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

Tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista mintegy 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség három, az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) pedig egy-egy mandátumot szerezhetett. Hangsúlyozta, hogy ezek az adatok még nem véglegesek.

Aleksandar Vučić, miközben bejelenti vereségét a parlemnti választáson 2026. október 25-én. Fotó: PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP

A volt elnök beszédében nem csak az elismerés hangzott el, külföldi ügynökként utalt legyőzőire:

„Én gratulálok nekik, bár ők csak kivitelezők, olyan piszkos munkák kivitelezői, amelyeket valaki más eszelt ki azért, hogy leromboljon egy szuverén országot. Egy pillanatra sikerült. Meddig? Meglátjuk. Eleget láttam már ebből és a 2000-es évből is. Ami aggaszt, és ezt hadd mondjam el azonnal, az az, hogy nem hazudtam önöknek a kampányban: ez nem marad annyiban, nem fog annyiban maradni. Márciusra vagy áprilisra be fogják vezetni a szankciókat az Orosz Föderáció ellen. Mindent meg fognak tenni, amit nem akartak elmondani önöknek, mindent, amiről hazudtak, mert, ismétlem, ők csak kivitelezők, és semmi több. Gratulálok Nataša Kandićnak, az ő politikája győzött.” – mondta Vučić.

Mint mondta, eddigi elnökként kötelessége, hogy ma este is felelősségteljesen viselkedjen, „mert nem akar zavargásokat és konfliktusokat”. „Két évnyi életet tettek tönkre ebben az országban. Sikerülni fog nekik a pusztítás. A jövő év tisztességes év lesz, mert ezt mi biztosítottuk és végeztük el. De figyeljék meg a rákövetkező évet, hogy az hogyan fog kinézni és milyen lesz. Mindenesetre azt akarom mondani azoknak az embereknek, akik velünk voltak ezekben az években, hogy nagyon szeretem és végtelenül nagyra értékelem őket.

Tudjuk, hogy üldöztetés célpontjai leszünk, de senki sem fél tőlük” – mondta Vučić.

A választásokon magas volt a részvétel, a szavazóhelyiségek 20 órakor zártak, 18 óráig a választásra jogosultak 64,89 százaléka adta le voksát, míg az Ipsos közvélemény-kutató és a CeSID választásmegfigyelő szervezet becslése szerint 19 óráig 67,6 százalékos volt a részvétel. A részvétel jelentősen meghaladta a legutóbbi, 2023 decemberében tartott parlamenti választáson mért adatokat. Akkor 18 óráig a választópolgárok 51,93 százaléka járult az urnákhoz.

A szavazatok egy része még hátra van, de a legfrissebb projekció szerint a Diáklista 52 százalékkal magasan vezet, míg Vučić listája mindössze 39,3 százalékot ért el.

Így az előrejelzések alapján 138 mandátumot szereznek az új parlamentben, ami bőven meghaladja a többséghez szükséges 126-ot, Vučić 104 képviselői helyével szemben.

Este fél 11 körül győzelmet hirdettek Szerbiában az egyetemisták. „Ma este megmutattuk, hogy a változás nemcsak lehetséges, hanem megvan rá az akarat is. Most be kell bizonyítanunk, hogy méltók vagyunk a kapott bizalomra. … Ma este úgy ünneplünk, ahogy Szerbia a legjobban tud: énekkel, tánccal, ölelésekkel és örömkönnyekkel. És holnap? Holnap kezdődik a munka” – mondta el az eredményváró színpadán Radomir Saičić kémikus, a diákok által támogatott választási lista jelöltje.

Radomir Saičić Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Az Egyetemista Lista bár nem nevezte még meg, hogy kit jelölnek a győzelmük esetén miniszterelnöknek, a listájukat Ilija Srdanović vezette. Ő egy szerb orvos, kardiológus és az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karának egyetemi tanára. A szakmai és tudományos karrierje mellett a szélesebb nyilvánosság előtt akkor vált ismertté, amikor nyilvánosan is támogatta a szerbiai diáktüntetéseket.

Ilija Srdanović ünnepel az Egyetemista Lista eredményvárójában. Fotó: Németh Dániel/444

De esélyes jelölt lehet Dejan Šoškić közgazdász, a szerb jegybank korábbi elnöke is, akivel Kolozsi Ádám Belgrádban készített interjút. Ilyen volt a hangulat az eredményvárójukban azután, hogy Vučić beismerte a vereségét:

Vladimir Dimitrijevic, a Köztársasági Választási Bizottság elnöke szerint a szavazás a legtöbb helyen rendben zajlott, a kisebb szabálytalanságokat a helyi választási bizottságok megoldották. A szavazóhelyiségeken kívül történt incidensek ügyében a rendőrség és az ügyészség illetékes - közölte.

A választásmegfigyelő szervezetek ugyanakkor számos szabálytalanságról számoltak be, köztük a szavazólapok lefényképezéséről, a választókra gyakorolt nyomásról, valamint arról, hogy egyes helyeken akadályozták a megfigyelők munkáját.

A szavazóhelyiségek bezárását követően fokozott rendőri jelenlétről számoltak be Belgrád központjában. A Köztársasági Választási Bizottság épületének környékére a csendőrség több járművét is riasztották, a környező utcák egy részét lezárták. A helyszíni beszámolók szerint fekete ruhát és kapucnit viselő férfiak csoportja vonult végig a belvárosi Terazije téren a parlament előtti, a kormány támogatói által elfoglalt terület irányába. A rendőri készültség okáról egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást.

A kormányellenes egyetemista mozgalom eközben arra szólította fel a belgrádiakat, hogy ne gyülekezzenek azokon a helyeken, ahol jelentős rendőri erőket vagy egyenruhát nem viselő embereket látnak. Az egyetemisták arra kérték a lakosságot, hogy a választási nap végén is őrizzék meg a nyugalmat, és kerüljék az esetleges összetűzéseket. A figyelmeztetésben konkrét helyszíneket nem neveztek meg.