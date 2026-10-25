Bezuhant a hazai turizmus, Horvátországban viszont minden eddiginél szívesebben nyaraltak a magyarok

834 ezer magyar nyaralt szeptember végéig Horvátországban, ami történelmi rekordnak számít, derült ki az RTL Híradó vasárnap esti adásából. Közben viszont a hazai turizmus gyengélkedett: az erős forintnak köszönhetően 7 százalékkal esett vissza a turisták száma tavalyhoz képest.

A Horvátországban nyaraló magyarok száma nagyjából 12 százalékkal volt több, mint tavaly. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint a drágulást is megállítja a forgalom itthoni zuhanása. Közben a horvát idegenforgalmi közösség történelmi rekorddal számol. Az RTL-nek nyilatkozó, horvátországi magyar szállásadó szerint a vendégek általános benyomása az volt, hogy olcsóbban meg lehet oldani egy nyaralást a horvát tengerparton, mint a Balaton mellett.

Ezek az adatok azért is meglepőek, mert Horvátországban az elmúlt időszakban kétszer akkora inflációt mértek az elmúlt időszakban, 4 százalékosat. Tóth Levente pénzügyi elemző azt nyilatkozta, hogy a horvát tengerpart nagyjából 10 százalékkal lehet olcsóbb a magyaroknak, mint a hazai alternatíva.