Utcán szaladgáló jávorszarvas színesítette a debreceniek vasárnap reggelét

Szaladgáló jávorszarvasra ébredhettek Debrecen lakói vasárnap. Az állatról helyi Facebook-csoportokba töltöttek fel képeket és videókat is.

A jávorszarvasok évszázadok óta nem számítanak őshonos állatnak Magyarországon, ezért is meglepő az észlelés. Viszont a középkorban, az Alföld lecsapolása előtt, mocsaras, ártéri erdőkben még sok ilyen példány élt a Kárpát-medencében. A Magyarországra kóborló állatok valószínűleg Észak-Lengyelországból vagy Szlovákiából vándorolnak ide.

A jávorszarvasok bőgési ideje október első felében csillapodik, de lehet, hogy erről ez a példány még nem kapta meg a memót: ebben az időszakban ugyanis az állatok veszélyérzete csökken, és néha hajlamosak meggondolatlanul bekódorogni lakott területekre is.

Nem is ez az első jávorszarvas-észlelés: a hónap elején a Nyírségben, Nyírszőlős mellett videóztak le egyet. Az állatról akkor a 24.hu számolt be, az ránézésre hasonlított is a most Debrecenben észlelt jávorszarvasra.

Így szaladgált Debrecenben a jávorszarvas Fotó: Facebook

Az állatról rövid videó is készült, amit alább lehet megnézni: