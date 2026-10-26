A román hírszerzés szerint Oroszországból irányított szabotázskísérlet okozta a brassói lőszergyár közelében keletkezett tüzet

Oroszországból irányított szabotázskísérlet okozta azt a tüzet, amely szeptember 14-én pusztított a brassói Carfil lőszergyár közvetlen közelében – jelentette hétfőn az Agerpres hírügynökség a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) tájékoztatása alapján.

A román hatóságok két fehérorosz és egy ukrán állampolgár ellen gyűjtöttek bizonyítékokat, akiknek az SRI szerint – egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjaiként – közük volt a ROMARM állami védelmi konszern leányvállalataként működő brassói lőszergyár szomszédságában keletkezett tűzhöz.

A DIICOT szerint két gyanúsítottat Németországban azonosítottak és helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben hasonló cselekmények elkövetésére készültek. A harmadik, Lengyelországban tartózkodó gyanúsított ellen hétfőn adtak ki európai elfogatóparancsot. (via MTI)