Az orosz külügyminiszter-helyettes szerint Orbán Viktor még jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára

Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök technikailag még jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára, mivel a jelölés határideje még nem járt le – jelentette ki Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A diplomata a Wall Street Journalnak arra az értesülésére reagált, miszerint az amerikai kormányzat támogatja Orbán jelöltségét a világszervezet főtitkári posztjára, ezt az ötletet felvetette a volt kormányfőnek, és bátorítja is az indulásra. „Nincsenek korlátozások, nem zárjuk ki más jelöltek megjelenését” – mondta Alimov arra a kérdésre válaszolva, hogy technikailag vajon lehetséges-e Orbán jelölése a posztra.

Az amerikai újság egy meg nem nevezett amerikai diplomatára hivatkozva azt írta, hogy a terv, amelyet Oroszország és Kína is támogat, és a 15 tagú Biztonsági Tanácsban (BT) nyolc szavazatra is számíthat, a végleges döntésre vár. A lap szerint Orbán nem kívánt nyilatkozni. António Guterres jelenlegi főtitkár második ötéves mandátuma december 31-én jár le. Az ENSZ nem hivatalos regionális rotációs rendszere alapján, mint arról már korábban beszámoltunk, nagy a valószínűsége annak, hogy a latin-amerikai és karibi régióból származó jelöltet választanak ki.

A posztra jelenleg Ivonne A-Baki, Ecuador volt egyesült államokbeli, franciaországi és katari nagykövete, María Fernanda Espinosa Garcés, az ENSZ Közgyűlésének volt elnöke, volt ecuadori külügy- és védelmi miniszter, Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, volt argentin diplomata, Rebeca Grynspan Mayufis, Costa Rica volt alelnöke, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) főtitkára, Olara Otunnu, az ENSZ volt főtitkárhelyettese, volt ugandai külügyminiszter, Carolyn Rodrigues Birkett, Guyana jelenlegi állandó ENSZ-képviselője, volt külügyminiszter, és Lana Nusszeibeh, az Egyesült Arab Emírségek politikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese és tárcavezetői különmegbízottja van versenyben.

Nussziebeh múlt héten szállt be a küzdelembe, miután a versenyben patthelyzet alakult ki, mert az összes jelölt legkevesebb két „nem” szavazatot kapott az ENSZ BT állandó tagjaitól. A Biztonsági Tanácsban szerdán tartanak újabb próbaszavazást. (via MTI)