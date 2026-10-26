Ecuadori külügyminiszter, ugandai, argentin és most már egy emírségi diplomata is versenyben van az ENSZ vezetői posztjáért

Bár már hat, nem hivatalos próbaszavazáson túl van az ENSZ biztonsági tanácsa, még bőven beszállhatnak új jelöltek a versenybe, ráadásul az eddigi jelöltek mögött nem mutatkozott megfelelő mértékű támogatottság a tanács tagjai felől. Ez azért fontos, mert a Wall Street Journal vasárnap arról cikkezett, hogy a Trump-adminisztráció komolyan lobbizik azért, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára az év végén távozó António Guterres után.
A Guardian cikke szerint például Lana Nussibeh, az Egyesült Arab Emírségek diplomatája is csak most száll be a versenybe a főtitkári pozícióért. A 48 éves Nussibeh széles támogatottságot élvez, mivel ENSZ-nagykövetként nagy szerepe volt a humanitárius segélyek Gázába való eljuttatásában. Igaz, őt is sok helyről kritizálták, hiszen az Emírségek hazai terepen nem épp az emberi jogok érvényesítéséről híresek – továbbá valószínűsíthető, hogy ők pénzelték a Szudánban iszonyatos pusztítást véghez vivő paramilitáris RSF fegyvereseit.
A versenyben lévő jelöltek közt van még
Egyébként Orbán 2018-ban a Kossuth Rádióban úgy vélekedett, hogy „bürokraták, néhány, otthon megbukott és aztán így az ENSZ-be ejtőernyőzött politikus szeretné folytatni a politikai pályáját, és egy világkormányzásban szeretne részt venni, de ezek aberrált egyéni ambíciók. Valójában az ENSZ-t azért hoztuk, hozták létre a II. világháborút követően, hogy legyen egy hely, ahol tudnak mindig érintkezni, beszélni egymással az egyébként ellentétes érdekekkel rendelkező államok vezetői is.”
Úgy tudják, hogy már elindultak a diplomáciai egyeztetések is. Orbán állítólag nyitott az ötletre, de csak akkor vállalja a megmérettetést, ha biztosan nyer.
„Isten kegyelméből sikerült túlélnünk” – mondta az egyik szudáni menekült, aki végignézte, hogyan gyilkolják le városának lakóit a paramilitáris RSF harcosai. Másfél év ostrom után a hivatalos hadsereg elhagyta Észak-Darfúr központját, így Szudán nyugati része a kegyetlenségéről híres RSF uralma alá került.