Ecuadori külügyminiszter, ugandai, argentin és most már egy emírségi diplomata is versenyben van az ENSZ vezetői posztjáért

Bár már hat, nem hivatalos próbaszavazáson túl van az ENSZ biztonsági tanácsa, még bőven beszállhatnak új jelöltek a versenybe, ráadásul az eddigi jelöltek mögött nem mutatkozott megfelelő mértékű támogatottság a tanács tagjai felől. Ez azért fontos, mert a Wall Street Journal vasárnap arról cikkezett, hogy a Trump-adminisztráció komolyan lobbizik azért, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára az év végén távozó António Guterres után.

Az ENSZ BT ülése Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu via AFP

A Guardian cikke szerint például Lana Nussibeh, az Egyesült Arab Emírségek diplomatája is csak most száll be a versenybe a főtitkári pozícióért. A 48 éves Nussibeh széles támogatottságot élvez, mivel ENSZ-nagykövetként nagy szerepe volt a humanitárius segélyek Gázába való eljuttatásában. Igaz, őt is sok helyről kritizálták, hiszen az Emírségek hazai terepen nem épp az emberi jogok érvényesítéséről híresek – továbbá valószínűsíthető, hogy ők pénzelték a Szudánban iszonyatos pusztítást véghez vivő paramilitáris RSF fegyvereseit.

A versenyben lévő jelöltek közt van még

Rafael Grossi argentin diplomata, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatója,

Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyana ENSZ-küldöttje,

Olara Otunnu, ugandai diplomata

és María Fernanda Espinosa, Ecuador volt külügyminisztere.

Egyébként Orbán 2018-ban a Kossuth Rádióban úgy vélekedett, hogy „bürokraták, néhány, otthon megbukott és aztán így az ENSZ-be ejtőernyőzött politikus szeretné folytatni a politikai pályáját, és egy világkormányzásban szeretne részt venni, de ezek aberrált egyéni ambíciók. Valójában az ENSZ-t azért hoztuk, hozták létre a II. világháborút követően, hogy legyen egy hely, ahol tudnak mindig érintkezni, beszélni egymással az egyébként ellentétes érdekekkel rendelkező államok vezetői is.”