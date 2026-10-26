A Wall Street Journal szerint a Trump-adminisztráció Orbán Viktort látná szívesen az ENSZ főtitkári poszton közös amerikai-kínai-orosz jelöltként

Három országból származó információra hivatkozva arról ír a Wall Street Journal, hogy a Trump-adminisztráció komolyan lobbizik azért, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára az év végén távozó António Guterres után. Ennek érdekében felvették a kapcsolatot az oroszokkal és a kínaikkal is, hogy Orbán a három ország közös jelöltje legyen.

A WSJ amerikai külügyi forrása az eddigi diplomáciai egyeztetése alapján úgy látja, hogy az ötlet átmehet az oroszokon és a kínaiakon, és ha az ENSZ Biztonsági Tanácsában az Egyesült Államok, Oroszország és Kína ugyanazt akarja, akkor az általában úgy is lesz. A jelöltnek a Biztonsági Tanács 15 tagjából 9-nek a szavazatát kell megszereznie, és el kell kerülnie az 5 állandó tag bármilyekének a vétóját. Vagyis Nagy-Britannia és Franciaország csendes támogatása is kellene Orbán megválasztásához.

A rotáció alapján elvileg Latin-Amerika jönne a sorban, de eddig nem sikerült onnan igazán esélyes jelöltet találni.

Az amerikai külügyminisztériumi forrás szerint a MAGA-mozgalom szempontjából álomjelölt Orbán, ezt az ő szempontjuk azzal éremelte ki, hogy fellépett a tömeges migráció, a liberális civil szervezetek, valamint „a magyarországi baloldali beállítottságú bíróságok és sajtó ellen”. Előnye továbbá, hogy MAGA-szemüvegen keresztül megfelelő ideológiai háttérrel rendelkezik, képes ellenséges környezetben is gyakorolni a hatalmat, és az ENSZ intézményi elitje sem tudná megfélemlíteni.

Az amerikaik tapogatóztak Orbánnál, aki állítólag nyitott az ötletre, de csak akkor áll bele az indulásba, ha biztosan meg is kapja a pozíciót. Orbán nem akart nyilatkozni a lapnak.