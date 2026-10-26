Az újvidéki tragédia felelőseinek elszámoltatása lesz az új szerb vezetés elsődleges feladata

Az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlásával kapcsolatos felelősség feltárását és az ügy lezárását nevezte elsődleges feladatnak Ilija Srdanovic, a vasárnapi szerbiai előrehozott parlamenti választáson győztes Egyetemista Lista listavezetője a 021.rs újvidéki hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjújában.

Ilja Srdanovic ünnepel Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Hangsúlyozta: végig kell vinni a tragédiát megelőző, feltételezett korrupciós cselekményekkel kapcsolatos eljárásokat, meg kell állapítani a felelősséget, és igazságot kell szolgáltatni az áldozatoknak és családjaiknak. Hozzátette: ez az áldozatokkal együtt érző újvidékiek és Szerbia valamennyi állampolgára számára is fontos. Srdanovic szerint jogi és igazságügyi szakértők dolgozzák ki a leendő kormány programjában az ügyészség és a rendőrség működési problémáinak megoldására, valamint a tragédia ügyében folytatott eljárások hiányosságainak orvoslására vonatkozó javaslatokat.

Az állami intézmények pártpolitikai befolyás alóli felszabadítását és a közbizalom helyreállítását is célként jelölte meg. „Remélem, hogy elkezdünk bízni a rendőrségben, az ügyészségben, a bíróságban, a közvállalatokban” – fogalmazott. Kifejtette: azt szeretnék, hogy az emberek bármely közintézménybe belépve otthon érezhessék magukat.

„Örülünk, hogy sikerült megtennünk az első lépést” – mondta Srdanovic a választási győzelemről. Hozzátette: a következő feladat a kormányalakítási tárgyalások lefolytatása, majd az egyetemisták programjának megvalósítása lesz.

Az újvidéki vasútállomás előtetője 2024. november 1-jén omlott le tizenhat ember halálát okozva. A tragédia után országos tiltakozások kezdődtek. A tüntetők a felelősök elszámoltatását követelték, és a katasztrófát a korrupcióval, valamint a beruházás körüli szabálytalanságokkal hozták összefüggésbe, a kormány azonban ezeket a vádakat elutasította. A tiltakozásokból nőtt ki az egyetemista mozgalom, amely vasárnap megnyerte az előrehozott parlamenti választásokat. (via MTI)