Durva túlárazással újították fel Ruszin-Szendi szolgálati villáját

Csak növényekre majdnem 40 millió forintot költöttek, miközben durva túlárazásokkal dolgoztak Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök szolgálati villáján, derítette ki a 24.hu.

A lap egészen a Kúriáig ment, hogy több mint egy év pereskedés után megkapják a Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök egykori szolgálati villájával kapcsolatos szerződéseket a Honvédelmi Minisztérium cégétől, a HM EI Zrt.-től.

Korábban úgy lehetett tudni, hogy egy félkész házat vásároltak meg 2022-ben, és azt fejezték be. A valóságban azonban egy majdnem kész házra költött a HM cége további 650 millió forintot, ugyanis az ajánlatot adó építésziroda 75-80 százalékosra tette az ingatlan készültségi szintjét.

A lap 19 szerződést kapott meg, melyekből többek között kiderül, hogy az építkezés jóval többe került, mint ahogy azt eredetileg becsülték, és több tétel húszszoros túlárazással ment. Ruszin-Szendi Romulusz a papírok szerint nem folyt bele az építkezésbe, legalábbis a szerződésekben ennek nem volt nyoma.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az építésziroda úgy becsülte, hogy az előző tulajdonosok 250 millió forintot költhettek az ingatlanra, és a befejezés költségeit szintén 250 millió forintra tette. Ehhez képest ennek több mint két és félszeresébe, 640 millió forintba került a befejezés a dokumentumok szerint.

De lássuk, mire ment el egy csomó pénz. A ház befejezésére közel félmilliárd forintot fizettek ki vállalkozóknak munkadíj gyanánt. Ez a következő tételekből tevődött össze:

a külső homlokzat befejezése (zsaluzás, szigetelés, vakolás): 72,2 millió forint;

belső munkák (burkolás, vakolás, aljzat előkészítés, felületképzés): 62,8 millió forint;

kerítés és térburkolat: 10 millió forint;

épületgépészeti munkák: 89 millió forint;

lapostető és teraszmunkák: 105 millió forint (ebben van 46 milliós anyagköltség is);

elektromos szerelési munkák: 85,8 millió forint;

télikert acélszerkezetének kivitelezési munkái: 14,2 millió forint;

parkettázás, korlátok: 19,9 millió forint (anyagdíjjal).

Az összes anyagdíj pedig több mint 145 millió forint volt a szerződések szerint:

kerítéslécek, faápoló olajjal, csavarokkal: 25,6 millió forint;

kerti berendezések: 35,5 millió forint;

teraszburkolat: 6,2 millió;

neolith bazalt táblák: 17,3 millió forint (42,2 ezer euró az akkori 410 forintos árfolyamon);

növények: 39,6 millió forint;

10 köbméteres esővízgyűjtő rendszer gyártása és telepítése: 3,8 millió forint.

A lap szerint csak az üvegszövet háló felhelyezése és beágyazásán 18 millió forintos túlárazás volt. Az általuk megkérdezett szakértő szerint ennek a tételnek a piaci munkadíja négyzetméterenként nagyjából 1600 forint plusz áfa, az elfogadott ajánlatban azonban 38 790 plusz áfában állapították ezt meg.

Miután Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök beállt a Tisza Párt mögé, amelynek azóta már minisztere is lett, a kormányközeli Indexben jött le egy cikk a luxusvilláról, hogy ezzel vágjanak vissza a fideszesek luxizását pedzegető pártnak. Ruszin-Szendi akkor azt mondta, hogy az ingatlan megvásárlását és kezelését a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye végezte. Azért, hogy az a mindenkori vezérkari főnök szolgálati ingatlana legyen. Ő pedig sem megrendelőként, sem tulajdonosként nem kötődött a villához.