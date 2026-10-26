Felfüggesztették a csődeljárás alatt álló NER-óriáscég, a Bayer Construct kötvényeinek kereskedését

A csődeljárás alatt álló Bayer Construct Zrt. "cs.a." hétfőn közzétett tájékoztatása szerint a Budapesti Értéktőzsde egy mai határozatával felfüggesztette a cég „Bayer NKP Kötvény 2031/I.” elnevezésű kötvényeinek kereskedését. A Tiborcz István üzlettársa, Balázs Attila tulajdonában álló cég cég a még Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank korábbi, elsősorban a NER-es cégek tőkeellátottságának javítását segítő Növekedési kötvényprogramjában vett részt. Ennek részeként 2022 januárjában vállalta, hogy „2026. évtől minden év október 21. napján tőketörlesztést teljesít a kötvények után”.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A társaság nyár végén csődvédelmet kért, majd szeptember 29-én nyilvános tájékoztatást adott arról, hogy a Fővárosi Törvényszék elrendelte a csődeljárást – idézi fel az előzményeket a kereskedés felfüggesztéséről szóló határozat. Csakhogy a tőzsde úgynevezett XBond piacának szabályai szerint – itt kereskedtek a kötvénnyel – tájékoztatást kellett volna adnia a törlesztésről, illetve az esetleges törlesztés-elmaradásról és annak okairól. Ilyen tájékoztatást azonban a Bayer Construct nem tett közzé, amivel megsértette a tőzsdei üzletszabályzatot.

Ez a szabályzat kimondja azt is, hogy a kötvénypiacot működtető társaság (tehát maga a BÉT Nyrt.) „a kibocsátó kereskedésbe regisztrált értékpapírjának kereskedését felfüggesztheti”, ha a rendelkezésére álló információk alapján „alappal feltehető, hogy az Értékpapírral való kereskedés fenntartása sértheti a befektetők érdekeit… vagy alapos kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy az Értékpapír vonatkozásában a rendezett, áttekinthető és tisztességes kereskedés biztosítható”. A BÉT NYrt. szerint a Bayer a nyilvánosságra hozatal és a közzététel módjára vonatkozó szabályokat is megsértette, ezért függesztették fel a kötvényeit.