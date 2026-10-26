Hankó Balázs további három hónapra, így karácsonyra is előzetesben maradhat

„A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság három hónappal, azaz február elsejéig hosszabbítsa meg a gyanúsítottak letartóztatását” az úgynevezett NKA-ügyben – közölte a vádhatóság a 24.hu-val. Ez azt jelenti, hogy ha a nyomozási bíró eleget tesz az ügyészségi indítványnak, Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár a karácsonyt is előzetesben tölti. A Kecskeméti Járásbíróság a múlt héten hosszabbította meg, igaz, nem három, hanem csak két hónappal, Bús Balázs letartóztatását, ő a dolgok mostani állása szerint december 25-ig biztosan előzetesben lesz.

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A mostani indítványt az ügyészség azzal indokolta, hogy „a letartóztatás indokai és különös okai változatlanok: kiemelkedő tárgyi súlyú, magas büntetéssel fenyegetett bűncselekmények megalapozott gyanúja”, de mindezeken túl továbbra is fennáll „a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye”.

A gyanú szerint miniszterként Hankó Balázs a hatáskörét túllépve, a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve több mint 17,3 milliárd forintot osztott szét. A kulturális támogatásokat részben fideszes képviselőjelöltek választási kampányára fordították, valamint több, Fidesz-közeli művész, celeb kapott pályázat nélkül tíz- és százmilliókat. Őt és volt államtitkárát szeptember 28-án vették őrizetbe, miután aznap a parlament megvonta a mentelmi jogát. Tóth M. Gábor, a volt miniszter ügyvédje korábban a Telexnek azt nyilatkozta, hogy ügyfele 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, illetve azt közölte, hogy ő mindenben a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett.