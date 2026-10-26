Harry Kane kapta az Aranylabdát

A három esélyes, Harry Kane, Lamine Yamal és Kylian Mbappé közül az angol támadó kapta az idei Aranylabdát. A 33 éves játékos megnyerte a német bajnokságot és a kupát, bronzérmes lett az angol válogatottal a világbajnokságon, 65 meccsen 73 gólt szerzett, ezzel az európai Aranycipő is az övé lett. Michael Owen 2001-es sikere óta először nyert angol játékos Aranylabdát.

A köszönőbeszédében a Tottenhamnek is megköszönte a díjat, akikkel amúgy soha nem nyert semmit, ehhez a Bayern Münchenbe kellett igazolnia 2023 nyarán. Aztán végigsorolta az összes edzőjét a karrierjéből.

Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Mpabbé lett a második, Yamal a harmadik, a tavalyi győztes Rodri a negyedik.

A nőknél a nyárig a Barcelonát erősítő Alexia Putellas nyert, harmadszor lett aranylabdás.