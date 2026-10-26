Két teherhajóval ütközött egy óceánjáró több mint 3300 emberrel a fedélzetén egy német kikötőben

Az óriási óceánjáró a viharos széllökések miatt ütközött össze a két konténerszállító hajóval az északi-tengeri Bremerhaven kikötőben. A német rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

A Mein Schiff 3 óceánjáró vasárnap este indult útnak a kikötőből a Kanári-szigetek felé, amikor a viharos időben egy erős szélroham nekisodorta két lehorgonyzott konténerhajónak. Az óceánjáró és az egyik konténerhajó súlyosan megrongálódott az ütközés következtében – konténerhajó egyik oldalát a merülési vonal felett szakította fel az ütközés –, a másik konténerszállítóban csak kisebb károk keletkeztek. A víz egyik érintett hajóba sem tört be.

Az óceánjáró a baleset után visszatért a kikötőbe, a húsz napra tervezett utazást lefújták. Az utazást szervező cég tájékoztatása szerint 2 428 utas és 922 fős legénység tartózkodott a hajón az ütközéskor, aminek körülményeit a rendőrség vizsgálja. (MTI)