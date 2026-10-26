Náci karlendítést idéző plakát miatt büntettek meg egy AfD-s politikust Németországban

Jogerősen 11 600 eurós (átváltva mintegy 4,3 millió forintos) pénzbüntetést kapott egy AfD-s tartományi parlamenti képviselő egy, a náci karlendítésre erősen hajazó választási plakát miatt, írja a Spiegel. A szélsőjobbos párt brandenburgi politikusát, Wilko Möllert februárban ítélték el, ő fellebbezett, de a Szövetségi Bíróság elutasította a beadványát, így az eredeti ítélet vált jogerőssé.

A plakát, amiért megbüntették az AfD-s politikust

Möller 2024-ben egy olyan választási plakátot terjesztett, amelyen egy férfi és egy nő – karjaikat átlósan felfelé nyújtva – mintegy tetőt képeztek három gyermek fölött. A férfi karjának tartása a Hitler-köszöntésre emlékeztetett a vádirat szerint; a bíróság ennek az érvelésnek helyt adott. A perben elhangzottak szerint Möller tisztában volt ezzel a hasonlósággal, mégis kinyomtattatott körülbelül 50 példányt a plakátból, és kihelyeztette azokat az egykori keletnémet, Odera-menti Frankfurtban (Frankfurt an Oder).

Az első fokon eljáró bíróság alkotmányellenes szervezetek jelképeinek használata miatt ítélte el a brandenburgi tartományi parlamenti képviselőt, akire 100 napi tételből álló – napi tételenként 116 eurós – pénzbüntetést szabott ki. A 90 napi tételt meghaladó büntetés már büntetett előéletnek számít, jegyzi meg a német lap.