Orbán 2018-ban: A bürokraták, néhány, otthon megbukott és aztán így az ENSZ-be ejtőernyőzött politikus szeretné folytatni a politikai pályáját

Különös aktualitást kapott Orbán Viktor 2018-as Kossuth Rádiónak adott interjúja, miután a Wall Street Journal vasárnap arról cikkezett, hogy a Trump-adminisztráció komolyan lobbizik azért, hogy a volt magyar miniszterelnök legyen az ENSZ következő főtitkára az év végén távozó António Guterres után.

Az interjú egy pontján arról volt szó, hogy Magyarország kilépett az ENSZ migrációs csomagjának a tárgyalásából, majd Amerika és Ausztrália is így tett. Miután arról kérdezték, hogy más országok is fogják-e követni Magyarországot, Orbán így válaszolt:

„Általában az ENSZ döntéseit az államok természetesen nem hagyják figyelmen kívül, de nem is tekintik olyan döntéseknek, mint amelynek közvetlen következménye lenne az ő életükre. Végül is az ENSZ-t nem azért találták ki, hogy világkormányként működjön. Persze a bürokraták, néhány, otthon megbukott és aztán így az ENSZ-be ejtőernyőzött politikus szeretné folytatni a politikai pályáját, és egy világkormányzásban szeretne részt venni, de ezek aberrált egyéni ambíciók.”

Orbán Viktor interjút ad a 180 perc címû mûsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2018-ban. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán szerint „valójában az ENSZ-t azért hoztuk, hozták létre a II. világháborút követően, hogy legyen egy hely, ahol tudnak mindig érintkezni, beszélni egymással az egyébként ellentétes érdekekkel rendelkező államok vezetői is. Legyen egy hely, ahol fel tudjuk oldani a konfliktusokat, legyen egy hely, ahol esetleg meg tudunk állapodni néhány alapvető kérdésben, amit utána minden kormány megpróbál követni. Ezért az ENSZ-hez nem szoktak úgy viszonyulni a tagállamok, az ENSZ döntéseihez, hogy abból valamifajta fenyegetés származhatna rájuk, nem így szokták látni.”

Akkor arról beszélt, a migráció esetében más helyzet állt elő, „nem lehet felelőtlen nyilatkozatokat elfogadni”. Szerinte akkoriban kezdtek rájönni a tagállamok, hogy „az általuk egyébként nem különösebben komolyan vett ENSZ egy olyan dokumentumot készül elfogadni, amely utána a világnépvándorlás szabályozásának zsinórmértékéül is szolgálhat”. A dokumentum elfogadása szerint akciótervek követték volna, illetve „nagyon sok, alapvetően liberális eszköz, média, újságírók hada, egyetemek, bíráskodásban résztvevő személyek olyan irányba terelik majd a döntéseiket, amelyek lehetővé teszik a világméretű migrációt, vagyis a népvándorlást”.

Deák Dániel a világdiplomácia legfontosabb pozíciójáról ír

„Miközben Magyarországon az elmúlt hónapokban sokan már politikai pályafutásának végéről beszéltek, most egy vezető amerikai lap arról ír, hogy a világ három meghatározó nagyhatalma közös jelöltként számolhat vele. Ez önmagában is sokat elmond Orbán Viktor nemzetközi kapcsolatrendszeréről és arról a diplomáciai súlyról, amelyet az elmúlt évtizedekben felépített" – írta posztjában Deák Dániel.

„Gondoljunk csak bele: Orbán Viktor 16 év kormányzás után, az áprilisi választási vereséget követően akár a világdiplomácia egyik legfontosabb pozíciójába kerülhet.”