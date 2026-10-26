Rendkívüli közgyűlést tart pénteken a 4iG, beválasztják az igazgatóságba a Keletinél történt súlyos vonatbaleset után kirúgott MÁV-vezért

Személyi kérdésekről döntő rendkívüli közgyűlést tart pénteken a 4iG, a NER-oligarcha Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó cég. Az előterjesztett határozati javaslatok szerint a társaság felügyelőbizottságából az igazgatóságba kerül át Pafféri Zoltán, aki 2024. augusztus 31-ig a MÁV elnök-vezérigazgatója volt, abból a posztjából a 2024. augusztus 25-én a Keleti pályaudvarnál történt súlyos baleset után kellett távoznia (a Claudiopolis IC öt kocsija siklott ki a pályaudvar előtti bevezető vágányszakaszon egy eltört váltóalkatrész miatt).

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Pafféri idén májusban került a 4iG felügyelőbizottságába, miután lemondott az abban betöltött posztjáról Böszörményi-Nagy Gergely (nem sokkal azután, hogy áprilisban, már a választások után a Mome alapítványának kuratóriumi elnöki pozíciójáról is lemondott). Most azután kerül át az igazgatóságba, hogy Blénessy László eddigi tag szeptember 30-i hatállyal lemondott; ő távozásáig a nemzetközi digitális infrastruktúráért felelt a társaságban.

A most pénteki közgyűlésen Pafféri helyére az fb-be várhatóan Kunosi Andrást választják meg. Ő az előterjesztés szerint az iG TECH Capital és az iKON Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyetteseként operatív irányítással, befektetési döntések előkészítésével és vállalatirányítási feladatokkal foglalkozik, korábban a Konzum Befektetési Alapkezelő üzleti és operatív igazgatója volt. Számos Jászai-cégben fb-tag vagy volt az: többek között a 4iG és One Magyarország Zrt. fb-jében ült korábban, jelenleg a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt., valamint a 4iG Távközlési Holding Zrt. felügyelőbizottságának tagja.