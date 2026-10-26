Újjáépítik Hitler leégett Sasfészkét, amit a hétvégén gyújtottak fel

Szombatra virradóra gyújtották fel a bajorországi Berchtesgaden melletti Obersalzbergen álló, történelmi jelentőségű Sasfészket, Hitler egykori rezidenciáját. Az 1800 méteres magasságban lévő, hivatalos nevén Kehlsteinhausnak hívott építmény évtizedek óta hegyi fogadóként működött.

Fotó: FERDINAND DORFLER-FARTHOFER/AFP

A gyújtogató egy 33 éves, most már Berlinben élő, de bajor kötődésű férfi, őt pszichiátriai intézetbe szállították. A tettével az első becslések szerint több millió eurós kárt okozott. A tűzoltóság a kedvezőtlen időjárási körülmények közepette csak vasárnapra fejezte be az oltási munkálatokat.

A Bajor Szabadállam, mint a történelmi jelentőségű épület tulajdonosa azt tervezi, hogy egy szakértői bizottság segítségével újjáépíti az objektumot, írja Zeit. A bizottság műemlékvédelmi, építészeti és emlékezetkultúrával foglalkozó szakemberekből áll. „A Sasfészket aust a történelem tanújaként és a jövő generációi számára szolgáló oktatási helyszínként szeretnénk megőrizni” – mondta Markus Blume bajor művészeti miniszter. Jelenleg a károk felmérése folyik, valamint az eredeti történelmi építőanyag megmaradt részeinek biztosítását végzik.

A Sasfészket a nemzetiszocialisták építtették az 1930-as években, az Adolf Hitler által használt obersalzbergi komplexum részeként. Az 1938-ban elkészült épület a náci vezetés számára fenntartott területen helyezkedett el, egy olyan lakó- és kormányzati övezetben, amit lezártak a nyilvánosság elől.