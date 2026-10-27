A repülőgép eltérítéséről chatelt az egyik utas, több év börtönt kaphat

Valószínűleg egy baráti vicceskedést vett halálosan komolyan a légiutaskísérő, aki a United Airlines szombaton Las Vegasból Newarkba tartó járatán kiszúrta, hogy az egyik utas a repülő eltérítéséről cseveg a telefonján. Az utas a bírósági iratok szerint azt írta, hogy „csak a te soroddal fogok lezuhanni”, szóval vélhetően egy, szintén a gépen ülő ismerősével kommunikált.

A légi közlekedés viszont az éberség és a vasszigor világa, szóval miután az utaskísérő jelentette az esetet a kapitánynál, az úgy döntött, hogy haladéktalanul visszafordítja a gépet Las Vegasba. A járat incidens nélkül szállt le éjfél körül, nagyjából egy órával indulása után.

A United Airlines egyik repülője Las Vegasban, 2025-ben. Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A férfit a reptéren őrizetbe vették, és terrorcselekménnyel kapcsolatos fenyegetés vagy hamis információ szolgáltatása miatt tartóztatták le. Ezért a bűncselekményért a kiszabható büntetés egytől 20 évig terjedő szabadságvesztés lehet – írja az AP hírügynökség.