Egyelőre nincs meg Flávio Bolsonaro

Javier Milei argentin elnök sajtóosztálya a Bloomberg hírügynökség kérdésére azt állította, hogy nincs hivatalos nyoma annak, hogy Flávio Bolsonaro, a brazil elnökválasztás vesztese kedden beutazott volna Argentínába. A Bloomberg erre azért kérdezett egyáltalán rá, mert helyi idő szerint kedden reggel az Infobae nevű argentin híroldal azt írta, hogy Bolsonaro a két ország határán fekvő Misiones tartománynál átment Argentínába, ahonnan magánrepülőgépen az Egyesült Államokba készül távozni. Ez azonnal elterjedt a brazil sajtóban, hiszen előtte hétfőn maga Bolsonaro jelentette be, hogy a Legfelsőbb Bíróság bevonta az utazási okmányait és megtiltotta, hogy elhagyja az országot.

Flávio Bolsonaro Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Az érintettek ugyanakkor óvatosan fogalmaznak, talán azért, mert azt maga a Bloomberg is megjegyzi, hogy Bolsonarót reggel óta nem tudják elérni az ismerősei. Az argentin cáfolat például úgy hangzott, hogy „nincs hivatalos nyoma annak”, hogy a politikus átlépte volna az ország határait és ugyanezt nyilatkozta a brazil határőrség is. Egy neve elhallgatását kérő brazil illetékes azt mondta a Bloombergnek, hogy bár nincs hivatalos nyoma a határátlépésnek, ők mégis vizsgálják, hogy az elnökjelölt nem lehet-e Argentínában. A két ország határvonala 1224 kilométer hosszú, amiből kerek 1200 kilométert fizikaliga folyók jelölnek ki és csak 24 kilométeres szakasza szárazföldi.

A Reuters friss híre szerint a brazil hatóságok kedden érvénytelenítették Bolsonaro útiokmányait, miután a hétfőn kihirdetett 24 órás időszakon belül nem volt hajlandó beszolgáltatni azokat. Azt a Reuters cikke is megjegyzi, hogy egyelőre senki sem tudja, hol lehet a politikus, akinek az apja, miután annak idején vereséget szenvedett ugyanettől az ellenféltől, Luláról, az Egyesült Államokba szökött. Igaz, később hazatért, hogy utána 27 évre ítéljék. A fiú okmányait most természetesen nem a választás, hanem egy ideje folyó pénzmosási nyomozás miatt vonták egyébként be.

A Las Nacion nevű argentin lap szerint hétfőn este egy olyan brazil magángép landolt a határ argentin oldalán található Cataratas del Iguazu repterén, ami a tervek szerint kedden reggel repült volna tovább. A gépet az argentin hatóságok a cikk szerint átvizsgálták, de nem találtak gyanús nyomokat, sem Bolsonarót.

Közben pedig az MTI arról számol be, hogy vizsgálatot indított a brazil legfelsőbb bíróság egyik tagja Flávio Bolsonaro esetleges külföldi kampányfinanszírozásának ügyében. A bíró felszólította a szövetségi rendőrséget, hogy derítsék ki: részesült-e Bolsonaro a kampány során a Rockbridge Network nevű amerikai konzervatív csoport támogatásában. Lula kampánycsapata a választás két fordulója között eredetileg azzal a gyanúval fordult a választási hatóságokhoz, hogy a Meta szándékosan korlátozza az ő tartalmait a vállalathoz tartozó Instagram és WhatsApp felületén.