Elkészült egy 28 kilométeres M49-szakasz, 70 százalékkal csökken a Mátészalkán átmenő tranzitforgalom

Elkészült az M49-es gyorsforgalmi út első, az M3-as autópályától Ökörítófülpösig tartó 28 kilométeres szakasza, a kétszer két sávos autóutat kedd délután két órától használhatják a közlekedők – jelentette be a helyszínen tartott sajtótájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid elmondta, a 138 milliárd forintból, a magyar költéségvetésből finanszírozott útberuházás a magyar–román határ felé vezető 49-es főút forgalmát váltja ki, segítségével hetven százalékkal csökken Mátészalka és a környező települések tranzitforgalma.

Az új M49-es Mátészalkánál Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

Hozzátette: zajlik az M49-es következő, a magyar–román határnál lévő Csengerig tartó szakaszának kivitelezése. A szerződés szerint 141 milliárd forintos beruházás a tervek szerint 2029-re készül el, és ekkor csatlakozhat a várhatóan szintén abban az évben elkészülő, a határtól Szatmárnémetiig vezető romániai sztrádaszakaszhoz.

Az M49-est idén még díjmentesen lehet használni, a gyorsforgalmi útszakaszt 2027-ben vonják be a díjfizető útvonalak listájába. (MTI)