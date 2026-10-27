Hatvanezer dolgozójának fizetne a Microsoft, hogy távozzon

Mintegy 60 ezer alkalmazottjának, globális dolgozói létszáma több mint negyedének ajánl pénzügyi támogatást az önkéntes távozásért cserébe a Microsoft – írja a Reuters. A vállalat ezzel igyekszik visszafogni költségeit és finanszírozni hatalmas mesterségesintelligencia-beruházásait.

A hírügynökség forrása szerint az ajánlat többek között a Copilottal, az Xboxszal és a Windowsszal foglalkozó részlegek, valamint a pénzügyi és HR-terület munkatársaira terjed ki.

„Ez az ajánlat új választási lehetőséget ad azoknak a jogosult munkatársaknak, akik esetleg a vállalaton kívül képzelik el a jövőjüket: most támogatással tehetik meg ezt a lépést. A részt vevő szervezeti egységeknek pedig további lehetőséget kínál arra, hogy a változó igényekhez igazítsák dolgozói állományukat”

– írta a munkatársaknak küldött feljegyzésében Amy Coleman, a Microsoft HR-vezetője.

A Microsoft más technológiai óriásokhoz hasonlóan több száz milliárd dollárt költ a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontokra és chipekre. A 2026-os naptári évre 175 milliárd dollárnyi tőkeberuházást jelzett előre, miközben a befektetők egyre szorosabban figyelik, megtérülnek-e ezek a hatalmas kiadások.

A Microsoftnak június végén világszerte 223 ezer teljes munkaidős alkalmazottja volt. A vállalat idén már amerikai dolgozói mintegy 7 százalékának, körülbelül 9 ezer embernek ajánlott fel önkéntes távozási lehetőséget, júliusban pedig 4800 állás megszüntetését jelentette be az Xbox videojátékos üzletágának átalakításával párhuzamosan.