Napközben rekordrészvételt mértek az izraeli választáson

Helyi idő szerint délután kettőig a jogosultak 44,9 százaléka szavazott le a ritka nagy tétre menő izraeli parlamenti választáson, ami abszolút rekordnak számít. A legutóbbi, 2022-es választás ezen fázisában 38,9 százalék szavazott le, az eddigi rekord pedig 42,2 százalék volt még 1988-ból. De van, akiknek házhoz hozzák az urnát: az izraeli börtönökben ülő raboknak a 68,1 százaléka szavazott le ugyaneddig. (via Times of Israel)
A szavazók többsége leváltaná azt a Netanjahut, akinek vezetésével az ország demokratikus hagyományai és nemzetközi megítélése egyaránt mélypontra jutottak. A választási matematika miatt azonban ez nem könnyű. Az ellenzéket csak a Netanjahu-ellenesség tartja össze, és szükségük lenne azokra az arab pártokra is, amikkel a kampány során kizárták az együttműködést.