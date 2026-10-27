Napközben rekordrészvételt mértek az izraeli választáson

Szekuláris héber köztársaság, vagy merev rabbinikus teokrácia? – Izrael választ

A szavazók többsége leváltaná azt a Netanjahut, akinek vezetésével az ország demokratikus hagyományai és nemzetközi megítélése egyaránt mélypontra jutottak. A választási matematika miatt azonban ez nem könnyű. Az ellenzéket csak a Netanjahu-ellenesség tartja össze, és szükségük lenne azokra az arab pártokra is, amikkel a kampány során kizárták az együttműködést.