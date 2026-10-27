Szekuláris héber köztársaság, vagy merev rabbinikus teokrácia? – Izrael választ

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  • Október 27-én választást rendeznek Izraelben.
  • A szavazók többsége leváltaná azt a Netanjahut, akinek vezetésével az ország demokratikus hagyományai és nemzetközi megítélése egyaránt mélypontra jutottak.
  • A választási matematika miatt azonban ez nem könnyű.
  • Az ellenzéket csak a Netanjahu-ellenesség tartja össze, és szükségük lenne azokra az arab pártokra is, amikkel a kampány során kizárták az együttműködést.
Izraeli rendőr és ultraortodox fiatal vitája egy sorozás elleni tüntetésen.
Fotó: THOMAS COEX/AFP

Amikor szavazni mennek, az izraeliek többek között arról is dönthetnek, hogy a zsidó állam a szekuláris héber köztársaság, vagy merev rabbinikus teokrácia felé mozdul el” – írta a New York Timesban az izraeli választást beharangozó véleménycikkében Garri Kaszparov.

Az örmény-zsidó származású egykori sakkvilágbajnok kívülálló elemzőként visszafogottan fogalmazott az október 27-i izraeli választással kapcsolatban. Az ország kampányoló politikusai ennél lényegesen messzebb mentek a választást megelőző hetekben. Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint ha az ellenzék nyer, az

„a zsidó állam végét jelenti”.

Ennek az ellenzéknek az egyik vezetője, a magyar származású Jair Lapid viszont arról beszélt, hogy az ország előtt két út áll. Vagy

„egy sikeres, kifinomult, világszerte elismert, a fejlett világhoz tartozó ország lesz liberális értékekkel, a zsidó hagyományok szeretetével és az összetartozás erős érzésével, vagy egy elmaradott és erőszakos harmadik világbeli ország, ami a judaizmust rasszizmussá változtatja, és ami el akarja törölni a demokráciánkat”.

A világon ma már szinte mindenhol megszokott, hogy egy-egy választás előtt a szembenálló felek egymást apokaliptikus jelzőkkel illetik, magát a szavazást pedig az ország utolsó esélyeként a totális megsemmisülés elkerülésére. Izraelben viszont, ahol a zsidó lakosság számára a totális megsemmisülés lehetősége a holokauszt óta olyan élmény, amit a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása csak felerősített az ilyen kijelentéseknek eleve nagyobb ereje van. Még ha fizikai megsemmisülés nem is múlik ezen a választáson, Kaszparov valószínűleg jól látja, hogy Izrael a 80. születésnapjához közeledve válaszúthoz érkezett.

Ejzenkot és Netanjahu a hamaszos Bart Simpson ellen egy tel-avivi házfalon
Fotó: JACK GUEZ/AFP

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