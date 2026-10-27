Sólyom Zoltán biztosítási szakember lett a Szerencsejáték Zrt vezérigazgatója

Facebook-posztban jelentette be Kármán András pénzügyminiszter, hogy a biztosítós Sólyom Zoltánt nevezte ki az állami szerencsejátékszervező cég élére.

„Az ország egyik legnagyobb állami vállalata ezzel végre jó kezekbe került – a magyar emberek pénzével ugyanis nem hazardírozunk! Az elmúlt évek során Magyarország egyik legnagyobb vállalata és kizárólagos szerencsejáték-szervezője, a Szerencsejáték Zrt. a NER kifizetőhelyévé vált. A vállalaton keresztül adófizetői milliárdokat osztottak szét átláthatatlanul, indoklás nélkül és politikai alapon.”

– írta a bejegyzésében Kármán, olyan emberként bemutatva Sólyomot, aki „képes lesz visszaadni a magyar állam egyik legnagyobb vállalatának tisztességét és becsületét”.

Balra Sólyom Zoltán, jobbra Kármán András pénzügyminiszter

Sólyom Zoltán a rendszerváltás évében diplomázott gépészmérnökként a BME-n, de az első munkahelyétől kezdve a biztosítási szektorban dolgozott. 1990 és 1997 között a Generalinál, ahol az operatív igazgatói és cégvezetői beosztásokig jutott el. 1997-ben alapította meg sikeres családi cégét, a Kármán posztjában is emlegetett, Palladium Consulting nevű vállalati biztosítási tanácsadó és alkuszi vállalkozást, amit később a lánya vett át tőle. Közben vállat pozíciókat más biztosítási cégeknél, így volt a QUANTIS Alpha Zrt. felügyelőbizottsági tagja és a CIG Biztosító Piaci Tanácsadó Testületének alelnöke.

A mostani rendszerváltáskor érdekelte volna a direkt politikai szerepvállalás is, de a Tisza budapesti III. kerületi előválasztásán kikapott. Augusztus óta két állami cégben is szerepet vállalt. Ekkor lett a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. igazgatósági és fb-tagja, illetve a Szerencsejáték Zrt. felügyelőbizottságának elnöke. Majd most a cég vezérigazgatójának nevezte ki a miniszter,