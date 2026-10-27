Súlyosbítana az ügyészség az adócsalásért elítélt volt CBA-tulajdonos büntetésén

Súlyosbítana az ügyészség annak milliárdos vállalkozónak a büntetésén, akit a Miskolci Törvényszék korábban 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 200 millió forint pénzbüntetésre, 5 év cégvezetői foglalkozástól eltiltásra ítélte, valamint 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A korábban a CBA-ban is tulajdonrésszel rendelkező férfinak a hajdúszoboszlói négycsillagos Délibáb Hotel is az érdekeltségei közé tartozott: nevét most sem említi az ügyészség közleménye, de a 24.hu már 2020-ban beazonosította őt K. Ferencként.

K. az eredeti vád szerint borítékban adott fizetések miatt 20 millió, az osztalékfizetés offshore cégekkel elfedett adóelkerülésével pedig több mint egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A NAV korábban arról számolt be, hogy a vállalkozó vadászházában tartott házkutatáson több doboz engedély nélküli éles lőszer és mintegy ezer liter, tisztázatlan eredetű gyümölcspálinka is előkerült.

Most az ügyészség részbeni megalapozatlanság és a büntetések súlyosítása miatt fellebbezett. A bíróság a vád szerint az elkövetésben segédkező ügyvédet felmentette, amellyel szemben az ügyészség szintén fellebbezett, míg a közreműködő cégvezetők büntetéseit tudomásul vette. Az ügyészség az elsőfokú bírósági ítéletet követően a nagyvállalkozóval szemben kiszabott büntetés mértékére figyelemmel, a szökés veszélye miatt indítványozta a férfi bűnügyi felügyeletét, amivel a bíróság egyetértett és a jogerős döntésig elrendelte a vádlott bűnügyi felügyeletét.