Trump egymillió dollárt ígér a bizonyított választási csalások bejelentőinek

Donald Trump amerikai elnök elnök egy héttel a félidős választások előtt bejelentette, hogy egymillió dollárt kap az, aki olyan választási csalásról tesz bejelentést, aminek nyomán az elkövetőket letartóztatják és elítélik.

„Bárki, aki a korábbi választásokon vagy a 2026-os félidős választásokon elkövetett választási csalást jelent, egymillió dollárt kap a csalás elkövetőinek letartóztatását és elítélését követően”

– írta Trump hétfőn Truth Social közösségi platformján. A félidős választásokhoz közeledve az elemzők szerint a Trump-adminisztráció egyre többet foglalkozik a választások felügyeletével. Ezzel kapcsolatos volt az amerikai állampolgárság pontosabb ellenőrzését előíró törvényjavaslat is, amit azonban a Kongresszus elutasított. A Legfelsőbb Bíróság pedig megakadályozta, hogy az Egyesült Államok Postája széleskörű hatásköröket kapjon levélszavazatok felügyeletére. Amerikai választási tisztségviselők azt is elmondták a Reuters hírügynökségnek, hogy felkészültek a szövetségi kormány esetleges beavatkozására a félidős választásokba.

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Az elnök szeptemberben ötezer dollárt ígért minden amerikai állampolgárnak, ha a republikánusok megtartják kongresszusi többségüket. A demokraták ezt követően a szavazók megvesztegetésével vádolták. Trump már korábban is azt állította, hogy a demokraták és külföldi hatalmak beavatkoznak az amerikai választásokba. Továbbá amellett is kitart, hogy 2020-ban ő nyerte az elnökválasztást, és nem Joe Biden.

A Brennan Center for Justice amerikai modern liberális nonprofit jogi és közpolitikai intézet szerint több tanulmány kimutatta, hogy az amerikai választásokon a csalás nagyon ritka, a választók személyazonosságának ellopása gyakorlatilag nem létezik, és hogy az állítólagos csalások számos esetben valójában a választók vagy az adminisztratív tisztviselők hibájára vezethetők vissza

A republikánusok jelenleg szűk többséggel rendelkeznek mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban. Trump támogatottsága azonban a közvélemény-kutatások szerint továbbra is alacsony, amit egyebek között a megélhetés magas költsége, valamint az üzemanyagárak emelkedése okoz. A jövő keddi választások előtt számos közvélemény-kutatás azt jósolja, hogy a demokraták legalább a Képviselőházban, és esetleg a Szenátusban is többségbe kerülhetnek.

Ahogy azt a 444-en írtuk, ha a kongresszus mindkét házában átveszik a többséget a demokraták, most már tényleg béna kacsává válhat Trump második elnöki ciklusában. Egy ellenzéki többségű törvényhozással komoly belpolitikai eredményekre nem számíthat, ellenben fel kell készülnie a különféle kongresszusi vizsgálatokra.

Újraválasztásért már nem indulhat, a népszerűtlen elnök pedig könnyen lehet, hogy saját párttársai számára is tehertétellé válik, ahogy ez előfordult például George W. Bushsal a 2006-os félidős választásokat követően. A „MAGA”-tábor várhatóan kitart azért mellette, így a 2028-as elnökjelöltségről szóló párton belüli előválasztáson tényező marad, ám J.D. Vance alelnöknek így is jobban egyensúlyoznia kell majd az elkötelezettebb hívek és a szélesebb közvélemény elvárásai között – ahogy azt megmutatta már, amikor az iráni háborúval kapcsolatos különvéleményének többször hangot adott. Ettől még Trump hatalma nem tűnik el, a külpolitikája akár még rapszodikusabbá is válhat.