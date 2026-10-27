A Kaposvári Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat két bölcsődei dolgozóval szemben, akik egy 3 éves kisfiúval szemben tanúsított magatartásukkal súlyosan megszegték a hivatásukból eredő kötelességüket – írja közleményében a Somogy Megyei Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a két nő egy Kaposvárhoz közeli község bölcsődéjében dolgozott kisgyermek nevelő, illetve dajka munkakörben. A vádlottak a nevelésükre bízott 3 éves kisfiút 2024 novemberétől kezdődően több alkalommal szidalmazták, őt „undormánynak, utálatnak, köcsögnek” nevezték, és fegyelmező célzattal többször megrángatták.

A kiskorú sértett az egyik ebéd során bemászott az asztal alá, amitől a dajkaként dolgozó vádlott indulatba jött, a kisfiút az ágyhoz vezette, ahol a száját széles cellux ragasztószalaggal leragasztotta, majd pár másodperccel később a ragasztót a síró kiskorú sértett szájáról letépte.

A kisfiúnak a történtek miatt sérülése nem keletkezett – áll a közleményben –, ugyanakkor mindkét bölcsődei dolgozó súlyosan megszegte a hivatásából eredő kötelességét, és ezzel a kiskorú sértett érzelmi és testi fejlődését veszélyeztették. A vádlottak közalkalmazotti jogviszonyát a munkáltató intézmény az eset napvilágra kerülése után nyomban, rendkívüli felmentéssel szüntette meg.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása mellett indítványt tett arra is, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el őket bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzik.

A történtekről tavaly áprilisban a Szülők Lapja írt többek között, a rendőrség akkor indított nyomozást az ügyben.