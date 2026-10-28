A nemi erőszakkal vádolt Russell Brand azt mondta, soha senkivel nem folytatott beleegyezés nélküli szexuális kapcsolatot

Zajlik Russell Brand tárgyalása, a brit tévés/zenész/színész ellen hat nő sérelmére három rendbeli nemi erőszak, három rendbeli szexuális zaklatás és egy rendbeli szeméremsértő cselekmény miatt emeltek vádat, az esetek 1999 és 2009 közötti tízéves időszakban történtek. A BBC tudósítása szerint a bíróságon most elhangzott, hogy Brand a rendőrségi kihallgatások során úgy fogalmazott, hogy bár a múltban „nagyon promiszkuus” életmódot folytatott, soha nem vett részt „beleegyezés nélküli szexuális tevékenységben”. Brandet 2023 és 2025 között négyszer hallgatták ki a rendőrök.

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Brand szerint a vádakat „egy rágalmazó és fikciós dokumentumfilmben” fogalmazták meg, amiben szerinte csak „hamis és névtelen” interjúk voltak. Szerinte a film után „mind a média és a rendőrség” is nyilvános felhívást tett közzé, hogy „további vádakat is előterjesszenek”. Brand szerint ez vezetett oda, hogy „újabb eseteket találtak ki”.

Az 51 éves Russell Brand minden vádpontot tagad, ártatlannak vallja magát. Ügyéről itt olvasható cikkünkben írtunk részletesen.