DNS-vizsgálat derítette ki, hogy egy utah-i lány 1974-es meggyilkolásáért is Ted Bundy a felelős

Ted Bundy, a hírhedt sorozatgyilkos a felelős egy 17 éves, utah-i lány 1974-es meggyilkolásáért is, mindezt DNS-bizonyítékok támasztják alá. Melissa Ann Smith 1974-ben tűnt el, néhány nappal később pedig már csak a meztelen holttestét találták meg.

A halálával kapcsolatos nyomozásban azután sikerült áttörést elérni, hogy áprilisban utah-i nyomozóknak sikerült megerősíteni, hogy Bundy 1974-ben megölt egy másik utah-i lányt, a 17 éves Laura Ann Aime-t. Ezt Bundy nem sokkal a kivégzése előtt be is vallotta, ám most friss DNS-vizsgálatok alá is támasztották ezt a vallomást.

A Laura testéből kivont testnedv egyezett Bundy ismert DNS-profiljával, ami megegyezett a Melissa testében talált profillal is.

Fotó: Photo12 via AFP

Rosie Rivera, Salt Lake megyei seriff szerint „ez az ügy jól mutatja, mennyire fontos a bizonyítékok megőrzése, még évtizedekkel később is, mert így lehetőségünk van arra, hogy ezeket az ügyeket újra és újra átvizsgáljuk”.

1974 és 1978 között Ted Bundy legalább 30 nőt erőszakolt és ölt meg. (Guardian)