Hankó Balázs a saját fodrászával szeretné vágatni a haját a börtönben

A Telexhez eljutott egy információ arról, hogy amikor Hankó Balázs egykori kulturális minisztert átszállították a ceglédi börtönből a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetbe, szokatlan kéréssel fordult az ügyészséghez: szeretné, ha a börtönben a saját budapesti fodrásza vágná a haját.

Hankó Balázs haja szemből. Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője meg is erősítette ezt az információt: „A hétfőn beadott indítványban kérte engedélyezni, hogy az általa saját fodrászaként megjelölt személy a fogvatartása alatt, hajvágás céljából a fogvatartó intézménybe bemehessen. A kapcsolattartási kérelemnek minősülő beadvány elbírálása folyamatban van”.

Hankó Balázs haja profilból. Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

A Telex szerint az ügyész várhatóan néhány napon belül dönt Hankó fodrászáról, de a lap úgy tudja, nem jellemző, hogy a fogvatartottakhoz saját beauty-személyzet járhat. Sőt, a dologba nem csak az ügyésznek, a börtönnek is van beleszólása.

„A hajvágás nem egy kapcsolattartási forma, hanem a belső ellátáshoz kötődő, biztonsági vonzattal bíró tevékenység. Előbbiek figyelembe vételével saját fodrász igénybevételére a fogvatartottaknak nincs lehetősége, mint ahogy ennek a gyakorlata sem alakult ki ” – írta a Telexnek a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Hankó Balázs haja hátulról. Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

A hajvágás amúgy az alapellátás része a börtönökben. Havonta egyszer egy hajvágáshoz értő elítélt végzi társain. Hankó azt is kérte, hogy az ügyészség engedélyezze a saját papjával való kapcsolattartást. Ezt az engedélyt a szabályok értelmében megadták neki.

Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsították meg azért, ahogyan a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzeit szétosztották. A gyanú szerint ugyanis a miniszter a hatáskörét túllépve, a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve több mint 17,3 milliárd forintot osztott ki úgy, hogy a kulturális támogatásokat részben fideszes képviselőjelöltek választási kampányára fordították, valamint több, Fidesz-közeli művész, celeb kapott pályázat nélkül tíz- és százmilliókat.

Hankót és Varga-Bajuszt szeptember 28-án vették őrizetbe, miután aznap a parlament megvonta a most Fidesz-frakcióban ülő volt miniszter mentelmi jogát. Tóth M. Gábor, a volt miniszter ügyvédje korábban a Telexnek azt nyilatkozta, hogy ügyfele 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, illetve azt közölte, hogy ő mindenben a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett. Szerdán meghosszabbították Hankó Balázs letartóztatását, a volt miniszter rácsok mögött tölti a karácsonyt.