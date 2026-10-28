Meghosszabbították Hankó Balázs letartóztatását, a volt miniszter rácsok mögött tölti a karácsonyt

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája három hónappal, február elsejéig meghosszabbította Hankó Balázs volt kulturális miniszter és Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatást, tudta meg a 24.hu. A nyomozási bíró döntése megegyezik az ügyészség által két napja indítványozott letartóztatás-hosszabbítással. Az akkori indítványt a vádhatóság azzal indokolta, hogy „a letartóztatás indokai és különös okai változatlanok: kiemelkedő tárgyi súlyú, magas büntetéssel fenyegetett bűncselekmények megalapozott gyanúja”, de mindezeken túl továbbra is fennáll „a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye”.

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Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettével gyanúsították meg azért, ahogyan a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzeit szétosztották. A gyanú szerint ugyanis a miniszter a hatáskörét túllépve, a törvényi előírásokat és a szabályzatokat megszegve több mint 17,3 milliárd forintot osztott ki úgy, hogy a kulturális támogatásokat részben fideszes képviselőjelöltek választási kampányára fordították, valamint több, Fidesz-közeli művész, celeb kapott pályázat nélkül tíz- és százmilliókat.

Hankót és Varga-Bajuszt szeptember 28-án vették őrizetbe, miután aznap a parlament megvonta a most Fidesz-frakcióban ülő volt miniszter mentelmi jogát. Tóth M. Gábor, a volt miniszter ügyvédje korábban a Telexnek azt nyilatkozta, hogy ügyfele 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomásában cáfolta a vele közölt megalapozott gyanút, illetve azt közölte, hogy ő mindenben a jogszabályokat és a kormány döntését betartva cselekedett.