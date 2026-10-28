Orbán Ráhel apja házából átjelentkezett a svábhegyi Dreher-villába

Orbán Ráhel július 30-án módosította a cégjegyzékben szereplő hivatalos lakcímét. A HVG cikke szerint már nem Orbán Viktor Cinege úti ingatlanába, hanem a XII. kerületi Költő utcába van bejelentve.

Orbán Ráhel abba az ingatlanba jelentkezett be, ahová férje, Tiborcz István 2025 februárjában jelentkezett át. A Tiborcz érdekeltségébe tartozó Montmartinus Ingatlanfejlesztő Kft. által tulajdonolt, Költő u. 27. alatti, úgynevezett Dreher-villába, amit az elmúlt években romos állapotból újítottak fel.

Az ingatlan Költő utca felőli bejárata Fotó: Németh Dániel/444

Az épületet az 1800-as években a Steindl család építtette, nevét pedig Dréher Jenő sörgyárosról kapta, aki azzal a reménnyel vette meg Steindléktől, hogy beteg lánya meggyógyul majd a házban.

Ez azonban nem így történt, úgyhogy Dréher az ingatlant a parkkal együtt a Magyar Iskolaszanatórium Egyesületnek adta nagyon kedvezményesen, szinte adományként 1936-ban. Az épületből iskolai oktatást is nyújtó szanatórium lett betegeskedő, vérszegény, gyenge gyerekeknek. A szocializmus éveiben a Szabadsághegyi Állami Gyermekszanatórium részeként működött az ingatlan, majd a rendszerváltás után Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet lett.

Az intézményt 2006-ban az akkor ellenzéki Fidesz tiltakozása ellenére a Gyurcsány-kormány bezárta, mire Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester változtatási tilalmat rendelt el az eladásból származó telekspekuláció megakadályozására. Az ingatlan sokáig nem talált új gazdát, így folyamatosan pusztult le. Felújítását a 2020-as évek elején kezdték meg.

A Költő utcai ingatlan közvetlen közelében működik 2023 ősze óta Tiborcz István privát klubja, a Botaniq.