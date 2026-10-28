Orbán Ráhel apja házából átjelentkezett a svábhegyi Dreher-villába

Orbán Ráhel július 30-án módosította a cégjegyzékben szereplő hivatalos lakcímét. A HVG cikke szerint már nem Orbán Viktor Cinege úti ingatlanába, hanem a XII. kerületi Költő utcába van bejelentve.
Orbán Ráhel abba az ingatlanba jelentkezett be, ahová férje, Tiborcz István 2025 februárjában jelentkezett át. A Tiborcz érdekeltségébe tartozó Montmartinus Ingatlanfejlesztő Kft. által tulajdonolt, Költő u. 27. alatti, úgynevezett Dreher-villába, amit az elmúlt években romos állapotból újítottak fel.
Az épületet az 1800-as években a Steindl család építtette, nevét pedig Dréher Jenő sörgyárosról kapta, aki azzal a reménnyel vette meg Steindléktől, hogy beteg lánya meggyógyul majd a házban.
Ez azonban nem így történt, úgyhogy Dréher az ingatlant a parkkal együtt a Magyar Iskolaszanatórium Egyesületnek adta nagyon kedvezményesen, szinte adományként 1936-ban. Az épületből iskolai oktatást is nyújtó szanatórium lett betegeskedő, vérszegény, gyenge gyerekeknek. A szocializmus éveiben a Szabadsághegyi Állami Gyermekszanatórium részeként működött az ingatlan, majd a rendszerváltás után Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet lett.
Az intézményt 2006-ban az akkor ellenzéki Fidesz tiltakozása ellenére a Gyurcsány-kormány bezárta, mire Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester változtatási tilalmat rendelt el az eladásból származó telekspekuláció megakadályozására. Az ingatlan sokáig nem talált új gazdát, így folyamatosan pusztult le. Felújítását a 2020-as évek elején kezdték meg.
A Költő utcai ingatlan közvetlen közelében működik 2023 ősze óta Tiborcz István privát klubja, a Botaniq.
Tiborcz István nemrég beköltözött abba a Mártonhegyi úti villába, ami egykor híres és gazdag családoké volt, majd kórházként üzemelt, most pedig megint egy híres és gazdag családé. Az évekig gazdátlan házat többször is bejárták urbexesek, felújítása közben is lefilmezték. A Tiborcz-lakások története Csabditól a Hegyvidékig.
A Botaniq Budai Klubot csak tagok látogathatják majd.