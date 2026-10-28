Ki tudja miért, de Orbán Viktor gratulált Benjamin Netanjahunak

Az izraeli választás végeredményétől még nagyon messze vagyunk. Bár a jelenlegi (szerda este) állás szerint a szavazatok 85 százalékát összeszámolták, az, hogy ki alakíthat ezután kormányt, messze nem világos. Persze azt már tudni, hogy a Likud, Benjamin Netanjahu pártja kapta a legtöbb szavazatot, így a becslések 53 mandátumot jósolnak nekik. Az ellenzéki Eisenkot Jasar pártjának 48, míg az arab vezetésű pártoknak 19 parlamenti hely van kilátásban.

Ebből is világos, hogy a többséget jelentő 61 mandátumot egyik párt sem szerezte meg, így egyáltalán nem biztos, hogy a Likud folytatathatja.

Jelenleg a fő kérdés az, hogy a napokban Jichak Herzog, Izrael elnöke kit kér majd fel kormányalakításra.

Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu. Fotó: Bankó Gábor/444

Mindennek ellenére Magyarország volt miniszterelnöke az alábbi posztot tette ki az X-re:

„Gratulálok Netanjahu miniszterelnöknek és a Likud Pártnak az izraeli választásokon aratott győzelmükhöz!

Újra meghazudtoltatok minden jóslatot, legyőztetek minden modellt és bizonyítottátok, hogy a kritikusaitok tévednek.

Alig várom, hogy lássam, hogy folytatod Izrael miniszterelnökeként. Gratulálok ehhez a figyelemre méltó győzelemhez, barátom!”