A választás utáni patthelyzetben Izrael elnökének lesz kulcsszerepe

Továbbra is patthelyzetnek mondható az izraeli választások kimenetele. A hivatalos választási adatok szerint a szavazatok 60 százalékának összeszámlálásával Netanjahu Likud pártja 21,4 százalékon, Eisenkot Jasar pártja pedig 16,2 százalékon áll. Az Izraeli Központi Választási Bizottság által szerda reggel közzétett részeredményekből nem derül ki, hogy az egyes pártok hány mandátumot szereznek a parlamentben. A helyi média ezért most mandátumbecsléseket tesz közzé. A szavazatszámlálás végéhez közeledve 53 mandátumot jósolnak Netanjahu Likud pártjának és szövetségeseinek, 48-at Eisenkot Jasar (Yashar) pártjának és szövetségeseinek, valamint 19-et az arab vezetésű pártoknak. Ezen előrejelzések alapján senki sem éri el egyedül a 61 fős többséget. A pontos végeredmény a hét végére várható.

Most mindenki Jichák Hercogra figyel, hisz az elnöknek kulcsszerepe van abban, hogy kiválassza azt a személyt, aki megalakítja a következő kormányt. A következő lépésekről ma azt mondta: „A hivatalos választási eredményeket a jövő héten kapom meg, amikor a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese bemutatja azokat nekem. Ezután megkezdem a konzultációs folyamatot, meghallgatok minden egyes frakciót, kérdéseket teszek fel, és megbeszéléseket tartok.” Hozzátette: „Egy dolognak világosnak kell lennie, és ezt már a választások előtt is elmondtam: mindent meg kell tennünk, különösen a tegnapi nap után, hogy elkerüljük az újabb választási fordulót. Ezért elvárom, hogy mindenki, aki idejön, nyitottan érkezzen.”

Az elnök általában a legtöbb szavazatot kapott párt vezetőjét bízza meg a kormányalakítással, de Herzog azt mondta, ez számára nem kötelező érvényű.

Jichák Hercog, Izrael elnöke Fotó: ABIR SULTAN/AFP

Juszef Dzsabarín, az arab pártok Közös Listájának vezetője „valódi és egyenlő” zsidó-arab partnerséget sürget, hogy az arab vezetésű pártok erős szereplése után segítsenek megbuktatni Netanjahu kormányát. „A vérontás kormánya, a felsőbbrendűség, a rasszizmus és a kirekesztés politikája ellen egy teljesen más alternatívát kínálunk” – írta Dzsabarín az X-en, de a posztját perceken belül törölték.

Netanjahu és Eisenkot részéről sem hangzott el nyilvános megszólalás a nap folyamán. Ők a kora hajnali órákig ébren voltak, hogy beszédet mondjanak a támogatóiknak. A két rivális és csapataik, akárcsak Izrael többi része, a szavazatszámlálás folytatódásával egyidejűleg szintén próbálják értelmezni az eredményeket.