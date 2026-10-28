Patthelyzet Izraelben: az exit pollok szerint nincs egyértelmű győztese a választásnak

Az izraeli választásnak az exit pollok szerint továbbra sincs egyértelmű győztese, Benjamin Netanjahu és Gadi Ejzenkot sem áll úgy, hogy biztosítani tudják a többséget, egyikőjük tábora sem szerezte meg a százhúsz képviselői hely többségét.

Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

Az izraeli tévécsatornák esti exit polljai szerint a Benjamin Netanjahút támogató pártok 50 mandátumot kaphattak, ez elmarad a jelenlegi izraeli miniszterelnököt ellenző pártoktól, amik összesen 70 képviselői helyet szerezhettek. Az Ejzenkot vezette ellenzéki pártok 52–53 mandátumot kaphattak, az arab pártok pedig 17–18 képviselőt küldhetnek az izraeli parlamentbe. Az Ejzenkothoz tartozó pártok közül azonban több is bejelentette korábban, hogy nem lép koalícióra az arab pártokkal, pedig egyelőre ők tűnnek a választás kulcsszereplőinek.

Szerda hajnalban a tévécsatornák frissítették a választási eredményeket előrejelző felméréseiket: a Kan és a 13. csatorna előrejelzései szerint a blokkok 51-51 mandátummal álltak holtversenyben, a 12. csatorna viszont Netanjahu blokkjának 52, Ejzenkot blokkjának pedig 49 mandátumot jósolt.

A hivatalos eredményeket továbbra sem tették közzé, de ahogy a BBC is írja, a becslések szerint 600 ezer, főként katonák által leadott távszavazatot – ami a teljes szavazatszám körülbelül 10 százaléka – csak csütörtökre tudják összeszámolni.

A kormányalakítás folyamata akár hetekig is eltarthat: a végleges eredményeket követően, valamint az összes politikai frakcióval folytatott konzultáció után Izrael elnöke felkéri azt a pártvezetőt, aki a legnagyobb eséllyel tud kormánykoalíciót alakítani. A BBC azt írja, ha ez nem sikerül, végső esetben új választást kell tartani.

Gadi Ejzenkot kijelentette, hogy az exit pollok első eredményei „a cionista többség és Izrael polgárai többségének teljes bizalomvesztését jelzik Netanjahuval és »október 7-i kormányával« szemben”. „Azonnal cselekedni fogok a nép döntésének érvényre juttatásáért, a Netanjahu-kormány leváltásáért és egy cionista, a katonai szolgálatra való mozgósítást célul kitűző kormány mielőbbi megalakításáért” – mondta Ejzenkot.

Jaír Lapid volt miniszterelnök az exit pollok eredményeinek ismeretében úgy fogalmazott, hogy „a Netanjahu vezette tömb súlyos vereséget szenvedett”, szerinte „ez teljes összeomlás, a választók azt mondták nekik, hogy húzzanak haza”.

A Demokraták párt elnöke, Jaír Golán szerint „történelmi lehetőséget kaptunk arra, hogy valódi változást hozó kormányt alakítsunk Izraelben, és nem fogunk lemondani erről a lehetőségről. Készek vagyunk együtt dolgozni valamennyi partnerünkkel, áthidalni a nézetkülönbségeket és vállalni a felelősséget. A választók kinyilvánították akaratukat. Most rajtunk a sor, hogy elvégezzük a munkát”.

(BBC/MTI)