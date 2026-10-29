Azt ígérte a NAV-nak a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében körözött Májer Bálint, hogy hazajön

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának írt, Facebookon közzétett levele szerint Májer Bálint megígérte, hogy hazautazik és részt vesz a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében indult eljárásban. Bár pénzügyileg rendkívül sikeres üzletet bonyolított, Májer nem folytatta rövid karrierjét a lélegeztetőgép-szektorban, hanem Balin üzemeltetett egy óriáskereket. Íme a levél:

„Tisztelt Nyomozó Hatóság!

Alulírott Májer Bálint az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Nyomozó Hatóságot. A feleségemmel közös két bankszámlánk zárolását követően 2026. október 27-én azonnal felvettem a kapcsolatot a Hatósággal, hiszen az adatokból kiderült, hogy a bankszámlákat a NAV zárolta. A telefonon történt érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy az erre illetékes kolléganő rövidesen visszahív a megadott telefonszámomon.

Pár perccel később visszahívást kaptam, amelynek során az engem visszahívó hölgy közölte, hogy „jó is, hogy hívom, mivel körözés van ellenem kiadva”. Az ügyre vonatkozó érdeklődésemre választ nem kaptam, ám felszólított arra, hogy jöjjek haza.

Bár a hatóságnak bizonyíthatóan tudomása van arról, hogy életvitelszerűen 4 éve a családommal Indonéziában élek és nem rejtőzködöm, hiszen minden korábbi megkeresésükre megjelentem Magyarországon és rendelkezésre álltam, ennek ellenére semmilyen formában nem próbáltak keresni a körözésem kiadását megelőzően. Annak ellenére, hogy az ügyre vonatkozóan tájékoztatást nem kaptam, a sajtóban részletesen olvashattam arról, hogy milyen cselekménnyel hoztak összefüggésbe.

Ezúton tájékoztatom a tisztelt hatóságot, hogy – ahogyan korábban is minden megkeresésének eleget tettem és rendelkezésre álltam – minden körülmények között haza fogok utazni, hogy részt vegyek az ellenem indított eljárásban.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt hatóságot, hogy a hazautazásomra irányuló előkészületeket megkezdtem, azonban az életvitelszerű külföldi tartózkodásomból fakadóan, családi és üzleti kötelezettségeim rendezése elengedhetetlenül szükséges, hiszen feleségemmel 3 kiskorú gyermeket nevelünk.

A hazautazásom pontos időpontjáról és részleteiről tájékoztatni fogom a tisztelt hatóságot.

2026. október 29.

Májer Bálint”