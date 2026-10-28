Akár 15,6 milliárd forintot is számon kérhetnek a hatóságok Orbán Viktor fürkészein és portyázóin, akik közül az egyik már Balin üzemeltet egy óriáskereket

bűnügy

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15,6 milliárd forintos túlárazások. Összesen ekkora kárt okozhattak a magyar adófizetőnek az úgynevezett lélegeztetőgép-bizniszben résztvevő cégek, tehát azok a hazai közvetítő vállalatok, amelyeket keresztül Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminisztériuma vásárolta az orvosi eszközöket a koronavírus-járvány idején. Legalábbis nagyjából ekkorára becsülte az okozott kárt Velkey György László államtitkár, amikor szeptember 3-i Facebook-posztjában részletesen beszámolt arról, ismeretei szerint hol áll az ügy. Velkey már ekkor is megemlítette az OTT-One Nyrt.-t, mint a közbeszerzések egyik nagy nyertesét, amely szerinte 506 milliós túlárazással bizniszelhetett Szijjártóékkal.

Azt a vállalatot, aminek korábbi vezérigazgatójára, Majer Bálintra kedden adott ki elfogatóparancsot a NAV pénzmosás gyanújával, miután az adóhatóság nagyszabású razzia keretei között vett őrizetbe három embert, köztük a bűnszövetkezet másik vezetőjét.

Fotó: police.hu

Az ügyészség szerdai közleményéből pedig az derült ki, hogy Majer jelenleg Indonéziában tartózkodhat, ellene már a nemzetközi elfogatóparancsot is kiadták. Úgy tűnik, nem is lustálkodik Balin: olvasónk hívta fel a figyelmünket egy cikkre, amely október 23-én jelent meg egy indonéz napilapban, és amelyben Majer egy általa üzemeltetett, 45 méteres óriáskerékről nyilatkozik.

„Bali valóban híres gyönyörű strandjairól és naplementéiről. Canggunak azonban megvan a maga egyedi varázsa. A The Wheel Bali segítségével arra hívjuk a látogatókat, hogy más perspektívából tapasztalják meg Canggut, felülről látva a területet, és élvezve a szélesebb panorámát”

– mondta a lapnak Majer, akire az óriáskerék elnök/igazgatójaként hivatkoztak.

A NAV akciózik, közben pedig még mindig tömegével állnak az ország raktáraiban a nem is használt, vagy egyszerűen használhatatlan lélegeztetőgépek, illetve egyéb orvosi eszközök, amelyek tárolása is súlyos milliókba kerül havonta az államkasszának. Ha a felgyülemlett – gyakorlatilag – fémszeméttel nem is tudunk mit kezdeni, a beszerzéseken nyerészkedőkön végre számon kérhetik a covid alatti törvényellenes meggazdagodást. Fontos kiemelni még, hogy a jelenlegi információk szerint a NAV nem a konkrét túlárazások miatt intézkedik, hanem azért, mert az így szerzett nyereség után a bűnszövetkezet tagjai adót sem fizettek.

Mit tudunk az OTT-One-ról?

Az OTT-One Nyrt. a tavalyi nagy védőeszköz-beszerzés egyik nyertese volt, a Külügyminisztériummal 4,7, az Állami Egészségügyi Ellátóközponttal 7,7 milliárd forint értékben szerződött összesen nyolcszáz lélegeztetőgép és hárommillió védőmaszk beszerzésére. Ez jelentős forgalomnövekedés a cégnek, amelynek 2019-ben összesen volt 2,8 milliárd forint árbevétele – és amely Velkey szerint a szerződéskötések előtt alig két héttel vette fel tevékenységi körébe az egészségügyi eszközök beszállítását, amelyekre 2020 márciusában írt alá a külüggyel.

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