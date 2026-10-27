Elfogatóparancsot adtak ki a lélegeztetőgép-biznisz egyik főszereplője, Majer Bálint ellen

Elfogatóparancs alapján körözi a NAV Majer Bálintot, a lélegeztetőgép-biznisz egyik főszereplőjét, aki a 2020-as beszerzésekben érintett OTT-One egykori vezérigazgatója. Pénzmosással vádolják. A NAV közleményben jelentette be, hogy a Szijjártó Péter-féle Külgazdasági és Külügyminisztérium 2020-as lélegeztetőgép-beszerzéseivel kapcsolatban bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával nyomoznak.

A NAV korábbi akciójáról külön is beszámoltunk: a kommandósok egy olyan bűnszervezetre csaptak le, ami a kormányzati lélegeztetőgép-beszerzések résztvevőjeként 2020-ban 800 ilyen gépet és 3 millió maszkot hozott be Kínából. 12 embert vittek be, egyet Ausztriában, 11-et itthon, közülük összesen 3-an kerültek őrizetbe.

A társaság szerződése a külüggyel 15,6 milliárd forintról szólt, ami után a gyanú szerint nem nagyon akartak adót fizetni: 3 milliárd forintos hasznot hoztak össze, majd a profitot illegálisan mosták tisztára, a gyanú szerint 660 millió forint adó befizetését megúszva.

A NAV azt írta, hogy a bűnszervezet csúcsán „egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el”. Majer körözésének megjelenése alapján úgy tűnik hát, hogy az OTT-One lehetett ez a vállalat. A covid előtt, amikor még volt a cégnek valós tevékenysége, nem egészségügyi eszközökkel foglalkozott, hanem informatikai vállalkozás volt.

Szeptember elején Velkey György László államtitkár írt arról, hogy Szijjártó Péter külügyminisztériuma jóval drágábban vette meg a lélegeztetőgépeket és az egyéb, koronavírus elleni védőeszközöket, mint amennyiért a közvetítő cégek azokat külföldről beszerezték. Szerinte összesen 15,5 milliárd forintos túlárazás történhetett. Ő azt írta: OTT-ONE Nyrt. 500 darab lélegeztetőgépet vett 13 millió dollárért. Ezeket 1,5 millió dollárral (506 millió forinttal) drágábban adták tovább a KKM-nek. A vállalat szintén a szerződéskötés előtt közvetlenül, két héttel vált egészségügyi beszállítóvá.

A Magyar Nemzeti Bank még 2021-ben szüntette meg az OTT-One Nyrt. részvényeinek tőzsdei kereskedését. Ennek elég különös oka volt: a cég könyvvizsgálója felmondott, ezzel az MNB szerint veszélybe került az, hogy a cégnek az április 30-i határidőre elfogadott mérlege legyen. A 24 akkori értesülései szerint a helyzet még ennél is izgalmasabb volt: szerintük a cég könyvvizsgálója, Gyapjas István azért mondott fel, mert súlyos szabálytalanságokat talált.