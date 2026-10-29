Kibertámadást sejt a Pentagon a rejtélyes fagyasztóproblémák mögött, amelyek miatt több katonai bázison tárolt élelmiszer is megromlott

A Pentagon feltételezett kibertámadásként kezeli azokat a rejtélyes meghibásodásokat, amelyek miatt augusztusban több amerikai katonai bázison megromlottak a fagyasztókban tárolt élelmiszerek – írja a Reuters.

A nyomozók felvették a kapcsolatot francia hatóságokkal egy hasonló kibertámadás miatt, Franciaországban ugyanis a hónap elején szupermarketek fagyasztóit állították át fűtésre.

Whopper a valóságban Fotó: MICHAEL THOMAS/Getty Images via AFP

Nem tudni, hogy a Pentagon vizsgálata milyen szakaszban tart, illetve jutottak-e már bármilyen következtetésre az eset körülményeivel vagy a lehetséges elkövetőkkel kapcsolatban. A Pentagon azt közölte, hogy a Kiberparancsnokság egyik egysége „szoros együttműködésben dolgozik a kormányzati szervek közötti partnerekkel és a bűnüldöző hatóságokkal”.

A Reuters a katonai bázisok Facebook-bejegyzéseinek és honlapjainak frissítései alapján megállapította, hogy az augusztus végi meghibásodások legalább hat katonai élelmiszerüzletet érintettek, ahol a bázison szolgáló katonák vásárolhatják meg az élelmiszereiket.

Legalább az egyik esetben nem egyszerűen leálltak a fagyasztók: a hűtőegységek hőmérsékletét éjszaka megemelték, így reggelre nagy mennyiségű megfonnyadt vagy megolvadt élelmiszer maradt bennük.

Ha bebizonyosodik, hogy kibertámadás történt, az eset újabb példája lesz annak, mennyire sebezhető a kritikus infrastruktúra – jelen esetben az élelmiszerek hűtve tárolására szolgáló rendszerek – a hackerekkel szemben. A franciaországi támadás során több mint 350 üzlet kereskedelmi hűtőberendezéseinek hőmérséklet-szabályozását írták felül.

Korábban az Egyesült Államokban és más országokban is előfordult, hogy hackerek hűtőket és fagyasztókat szabotáltak. Az egyik nag hűtőgyártó vállalat, a Danfoss közlése szerint 2022-ben hackerek olyan oroszországi és izraeli szupermarketeket vettek célba, illetve azok rendszereibe hatoltak be, amelyek a vállalat elavult hűtésvezérlőit használták. (Reuters)