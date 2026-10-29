Lemondott a gádorosi alpolgármester, miután egy péniszfotó jelent meg a Facebook-oldalán

Lemondott Gádoros alpolgármestere, miután egy férfi nemi szervéről készült fotó jelent meg a Facebook-oldalán – számolt be az RTL Híradó. A híradónak az alpolgármester családi és személyes okokkal magyarázta a lemondását, a fotóról pedig azt mondta, az nem őt ábrázolja, és nem is ő posztolta, feltörték a profilját. Az önkormányzati képviselői posztjáról azonban nem mond le.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

Az RTL-nek a helyiek azt mondták, a képet biztosan privát akarta elküldeni valakinek, csak véletlenül nyilvánosan tette közzé. Többen is botrányosnak tartják, ami történt, de volt olyan is, aki szerint a munkája alapján kellene megítélni a politikust, nem amiatt, ami most történt, mert „az bárkivel előfordulhat”.

Gádoros volt az a település, ahol fideszes képviselők a kátyúkkal teli úton egy „dolgozunk rajta” fatáblával pózoltak, amikor pedig megcsinálták a Jókai utca 134 méteres szakaszát, egy „elkészült” táblával pózoltak.