Letöltendőt kapott a drégelypalánki férfi, aki étlen-szomjan tartotta leláncolva a kutyáit a januári zimankóban

Letöltendő börtönbüntetést kapott az a 21 éves férfi, aki nem biztosította kutyái ellátását, írja közleményében a Balassagyarmati Törvényszék.

A részletek: a vádlott 2023-ban befogadott drégelypalánki ingatlanába egy fekete és egy fekete-fehér színű, keverék nőstény kutyát. A kutyákat egy 1,5-2 méteres és egy 3 méteres láncon kikötve tartotta, emellett legalább 2024 januárjától állandó ivóvizet és élelmet sem biztosított nekik.

A fekete kutya 2024. február 2-án elpusztult. Egy állatvédő alapítvány munkatársai lakossági bejelentésre aznap megjelentek az ingatlannál, ahol a másik állatot rendkívül gyenge, lesoványodott, kiszáradt állapotban találták meg, és azonnal állatorvoshoz szállították.

A kutyákkal való bánásmód, a víz- és élelemellátás hiánya, az állatorvosi kezelés elmulasztása, a mozgásszabadság erős korlátozása a fekete kutya halálát okozta, míg a másiknál alkalmas volt arra, hogy a pusztulását okozza, ez a bíróság szerint az állatvédők segítsége nélkül 1-2 héten belül bekövetkezett volna.

A Balassagyarmati Járásbíróság állatkínzás miatt 1 év 2 hónap letöltendő börtönbüntetést és 1 év közügyektől való eltiltást szabott ki, kiemelve, hogy a férfi az állatoknak különös szenvedést okozott.

Az ítélet jogerős, közölte a törvényszék.