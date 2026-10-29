„Most egy régi adósságunkat fogjuk törtleszteni, ami nem is a mi adósságunk” – eltörlik a szolgálati nyugdíj bérplafonját

A kormány 2027-ben eltörli a szolgálati nyugdíj bérplafonját, majd 2028-tól az utána fizetendő 15 százalékos személyi jövedelemadót is, jelentette be a honvédelmi és a belügyminiszter a Facebookon közzétett videójukban.

„Most egy régi adósságunkat fogjuk törleszteni, ami nem is a mi adósságunk” – mondta Pósfai, és arról is beszéltek, hogy folyamatosan egyeztetnek egymással, mivel nem szeretnének „belső versenyt”.

Az intézkedések ilyenformán a rendőröket és a katonákat is érintik.

Ruszin-Szendi Romulusz és Pósfai Gábor videójában elhangzott, „minden rendvédelmi és honvédelmi dolgozót bántott”, hogy az előző kormány döntése nyomán 2012-től a szolgálati nyugdíj után 15 százalék szja-t kellett fizetni, és bérplafont határoztak meg.

Pósfai szerint ez kettős probléma volt, és most mind a kettőt orvosolni fogják: 2027-ben eltörlik a korábban megállapított bérplafont, ami korlátozta a nyugdíj mellett megszerezhető jövedelmet, Ruszin-Szendi pedig hozzátette, 2028-tól visszaadják a 15 százaléknyi szja-t is. „A költségvetés idén és jövőre nem áll rendelkezésre, de 28-tól kigazdálkodjuk közösen” – mondta a miniszter.