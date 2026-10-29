Nem talált kivetnivalót a Magyar-kormány első költségvetésében a Költségvetési Tanács

A Költségvetési Tanács véleményezte a 2027-es központi költségvetési törvényjavaslat tervezetét, és egyhangú döntéssel nem emelt alapvető kifogást ellene – közölte a Költségvetési Tanács az MTI-vel.

A testület üdvözölte, hogy a költségvetési javaslat benyújtása az őszi időszakban történik, mivel az utóbbi években a tavaszi-nyári tervezés során a folyamatok előrejelezhetőségét érdemi bizonytalanságok övezték.

A Költségvetési Tanács 3 tagja: Windisch László, Varga Mihály és Horváth Gábor Fotó: Költségvetési Tanács

A tanács véleményében egyebek között megállapítja: a tervezett GDP-növekedés 2026-ra 1,7 százalék, 2027-re 2,4 százalék, ami a piaci várakozások középértékének közelében, kissé az alatt alakul. A növekedést a stabil belső fogyasztás, a magas foglalkoztatás és a reálbér-növekedés támogatja, de a kedvezőtlen világgazdasági környezet lefelé mutató kockázatot jelent – mutatott rá a KT. A tanács véleménye szerint a 4,9 százalékos hiánycél uniós jogi összhangját az új nemzeti középtávú költségvetési-strukturális terv biztosíthatja, amennyiben azt az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja. A KT továbbra is szükségesnek tartja a hiány 3 százalék alá szorítását a jövőben.

A Tisza-kormány költségvetése alapvetően szakít egyébként a haveri kapitalizmussal, Magyar Péter pedig egy igazságosabb országot ígért. A legnagyobb kockázatot egyébként a nemzetközi energiaárak alakulása jelenti, miközben önmagában is elképesztően kifeszített a költségvetés. Utóbbiról itt beszéltünk: