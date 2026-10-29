Nyomasztó kocsmafotókkal nyerte Sivák Zsófia a Capa Nagydíjat

Sivák Zsófia Hitel nincs című, a vidéki kocsmák világát vizsgáló sorozatával nyerte el a 2026-os Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat.

Íme a nyertes fotókból a sajtóközleményhez csatolt három:

Heves megye 3000 fő alatti településein fotózott a Capa Nagydíj nyertese. Fotó: Sivák Zsófia

Fotó: Sivák Zsófia

Fotó: Sivák Zsófia

A Capa Központ többéves szünet után újraindított, ötmillió forint összdíjazású elismerés idén először nemzetközi bemutatkozási lehetőséggel is kiegészül, a győztes 2027-ben a neves bécsi Galerie Krinzinger kiállítóhelyén mutathatja be munkáját, és egyhónapos művészeti rezidencián is részt vehet az osztrák fővárosban.