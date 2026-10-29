Perel a Toblerone egy másik, Toblerone alakú csoki miatt

A Mondelēz, vagyis a Toblerone tulajdonosa a londoni felsőbírósághoz benyújtott beadványában védjegybitorlással vádolja a vegán csokikat gyártó Catherine’s Originals-t, miután egy termékük, az O’bar formájában erősen hasonló a Toblerone-hoz.

Legalábbis mindkettőt kis szegmensekre osztott csokikból áll, ám az egyik háromszögalakú darabkákból, a másik pedig lekerekített, félköralakú, domború részekből áll.

A Guardian fontosnak érezte kiemelni, hogy mindezek mellett még drágább is, mint a Toblerone, mert a szimpla tejcsokis változat 9,20 font, míg egy hagyományos tejcsokis Toblerone mindössze 2,50 fontba kerül.

A Catherine’s Originals céget 2021-ben alapította az akkor még tinédzserkorú Catherine Dodd, a csokikat pedig az angliai Sussex megyében, Walbertonban gyártják, és piacokon, illetve online értékesítik. Dodd szerint a csokik alakja az „O” betűre, vagyis az Originals névre utal.

Dodd szerint „ijesztő” ez a per egy kisvállalkozás számára, de attól még, hogy kisvállalkozásként működnek, „nem félnek kiállni azért, amit létrehoztak”.

A Mondelēz már korábban is perelt csokiforma miatt: 2017-ben a Poundland nevű áruházlánc kénytelen volt elhalasztani a „Twin Peaks” nevű csokija piacra dobását, mert az túlságosan hasonlított a Toblerone formájára.