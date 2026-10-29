Szégyellik kimondani, mennyit keresnek

A kormány igazságosabb bérezést, kiszámítható életpályát és a szakdolgozók megtartását ígéri, a béremelés bejelentése után azonban többen éppen a távozást fontolgatják. A korábban kilátásba helyezett 20–25 százalék helyett átlagosan 15 százalékos emelés jön. Bár az új bértábla szerkezetét már ismertették, egyelőre nem lehet tudni, hogy a 123 ezer érintett dolgozó közül ki mennyit kap.
Van, aki egész nap sírt a bejelentés után, mások a felmondáson vagy a külföldre költözésen gondolkodnak. A bérrendezés előkészítéséből kihagyott szakdolgozói kamara megdöbbent. A szakszervezet szerint viszont a béremelés fontos előrelépés lehet.
„Részlegvezetőként nevetséges a fizetésem, néha szégyellem is kimondani” – mondja egy vidéki kórház egészségügyi szakdolgozója, aki nettó 340 ezer forintot keres, miközben egy egész részlegért felel.
Amikor meghallotta, hogy a korábban kilátásba helyezett 25 százalék helyett átlagosan 15 százalékkal emelik a szakdolgozók bérét, egész nap sírt. „Teljesen összecsúsztam, őszinte leszek, borzasztó érzés volt” – idézi fel a bejelentést. Úgy érzi, ismét becsapták őket.
Egész életében az egészségügyben dolgozott, de most már a külföldre költözés is szóba került a családban. „Nem biztos, hogy mi ebben az országban fogunk maradni. A gyerekek is ebben nőnek fel, nem lesz jobb – mondja. Szerinte a kollégái közül is többen külföldre készülnek.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már júliusban arról beszélt, hogy legalább 20–25 százalékos béremelést tart szükségesnek a szakdolgozóknál. Ehhez képest a kormány október 19-én átlagosan 15 százalékos emelést jelentett be. Az egészségügyi szakdolgozók helyzetéről, a korábbi ígéretekről itt írtunk.
A jövő évi 510 milliárd forintos egészségügyi többletforrásból sem a korábban kilátásba helyezett több mint felét, hanem kevesebb, mint 40 százalékát, 192 milliárd forintot fordítanak a nem orvosi munkakörökben dolgozók bérrendezésére. Az intézkedés 123 ezer embert érint. Hegedűs Zsolt a béremelés mellett egy új, kiszámítható életpályamodellt is ígért, amely jobban elismerné a szakdolgozók tapasztalatát és képzettségét, és hozzájárulna a dolgozók megtartásához, valamint az utánpótlás biztosításához.
A szakdolgozók körében a bejelentés azonban nem megnyugvást, hanem csalódottságot és bizonytalanságot hozott.
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Nyolc napja vártuk a minisztérium válaszát, nem jött. Megjelent a cikkünk, majd kommentben részletesen reagál Hegedűs Zsolt, habár nem tér ki minden részletre, például, hogy mi lesz az egészségügyi dolgozók pótlékjaival, vagy hogy miért nem egyeztetett alaposabban a tárca velük.
Nagy a hiány egészségügyi szakdolgozókból, és éppen ők vannak a legkevésbé megbecsülve. Az új kormány egyik ígérete volt egy új bértábla és kiszámíthatóbb életvitel. Jelenleg elképesztő szórás van az ápolók és más szakdolgozók fizetésében, megbecsültségében, munkaidejében.