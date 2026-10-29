Újságírói megkeresésre nem reagál a minisztérium, majd a 444 Facebookján kommentben érkezik részletekkel a miniszter

Az egészségügyi dolgozók béremeléséről szóló cikkünk csütörtök kora reggel jelent meg, ehhez szerzőnk, Bánhidi Lilla egészségügyi szakdolgozókkal készített interjúkat, illetve kérdéseket tett fel az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, a Független Egészségügyi Szakszervezetnek, és természetesen az Egészségügyi Minisztériumnak is.

A tárca nyolc nappal ezelőtti részletes kérdéseinkre nyolc nappal ezelőtt ennyit válaszolt:

“A témában szeretnénk türelmüket kérni, hamarosan kiadjuk a részleteket. Köszönjük a megértést! Üdvözlettel: Egészségügyi Minisztérium Sajtóosztály”.

Egyébként ezek a kérdések érkeztek hozzájuk akkor:

Korábban 20–25 százalékos béremelés lehetősége is felmerült a kormányzati kommunikációban. Végül miért átlagosan 15 százalékos béremelésről született döntés?

Mikor válik nyilvánossá az új szakdolgozói bértábla? Az átlagosan 15 százalékos emelés milyen mértékű bérrendezést jelent az egyes fizetési kategóriákban és munkakörökben? Lesznek-e olyan dolgozók, akik ennél lényegesen kisebb, illetve nagyobb emelést kapnak?

Az emelés az alapbérekre vonatkozik, vagy a pótlékokat is érinti?

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara jelezte, hogy nem vonták be a béremelés előkészítésébe. Miért maradt el az egyeztetés? Tervezik-e bevonni a kamarát és a szakszervezeteket az új bértábla kidolgozásába?

A kormány szerint a most bejelentett béremelés milyen mértékben járulhat hozzá a szakdolgozóhiány mérsékléséhez és a pályaelhagyás visszaszorításához? Terveznek-e további bérrendezést a következő években?

Nyolc nap telt el a kérdések és a nyúlfarknyi nemválasz óta, megjelent cikkünk, majd kikerült a 444 Facebook oldalára is.

Ott szinte azonnal feltűnt a miniszterelnök kommentje, majd pár perccel később Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszteré is. Kommentjében a miniszter nem reagál minden, több mint egy hete küldött kérdésünkre, például teljesen elkerüli a pótlékok sorsának tisztázását, részletlenül adós marad a kamara korábbi kizárásának magyarázatával, és elkerüli a konkrét kategóriákra lebontott számadatok, valamint a jövőbeli bérfejlesztési ütemterv számszerűsítését is. De jó pár dologban részleteket közöl.

Hegedűs azt írja, hogy "mindenekelőtt szeretném leszögezni: nem ígértünk azonnali 20–25 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozóknak. Korábban arról beszéltem, hogy szakmai szempontból optimálisan legalább ilyen mértékű béremelésre lenne szükség. Ezt ma is így gondolom. De különbség van aközött, hogy egészségügyi szakemberként mit tartok indokoltnak, és aközött, hogy a kormány milyen konkrét vállalást tett és mit tud megcsinálni az eltitkolt, megörökölt költségvetési hiány mellett. A Hugonnai Vilma Egészségügyi Programban sem szerepelt 20–25 százalékos béremelési ígéret."

Azzal érvel, hogy a költségvetési hiány befolyásolja a bérrendezés lehetőségeit, ezért nem tudták megadni azt, amit szerettek volna.

"Fontos látni a bérrendezés teljes nagyságrendjét is. Nem kizárólag az egészségügyi szakdolgozók, hanem összesen mintegy 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó béremeléséről beszélünk. Erre 2027-től évente 192 milliárd forint többletforrást tervezünk fordítani. Az átlagosan 15 százalékos béremelés a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt egyes dolgozóknál akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is eredményezhet" - fogalmaz a kommentben.

A miniszter az is leírja, hogy a bérrendezés nemcsak az ápolókat, asszisztenseket, gyógytornászokat, mentődolgozókat és más szakdolgozókat érinti. "Bevonjuk az egészségügyi intézmények működését biztosító munkatársakat, valamint olyan területek dolgozóit is, akik korábbi bérrendezésekből kimaradtak. Ide tartozik például az otthoni szakápolás, a hospice-ellátás, a betegszállítás és a dialízisellátás is. Az új, 6 besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból álló bértábla célja, hogy a szakmai tapasztalat, a megszerzett tudás és a magasabb képzettség a későbbiekben is kiszámítható bérelőmenetelt jelentsen. Külön figyelmet fordítunk az alacsonyabb bérek felzárkóztatására is."

Hegedűs Zsolt megérti a csalódottságot

A miniszter azt is írja, hogy tudja, hogy sokan nagyobb emelésben reménykedtek. és "megértem a csalódottságukat, különösen azokét, akik évek, évtizedek óta rendkívüli terhelés mellett végzik a munkájukat. Nem szeretném sem a nehézségeiket, sem az érzéseiket megkérdőjelezni. A 15 százalékos átlagos béremelés nem jelenti azt, hogy ezzel minden bérfeszültséget megoldottunk. És nem is állítom ezt. A célunk továbbra is az, hogy az egészségügyi dolgozók anyagi és szakmai megbecsülése tartósan javuljon. Ehhez további lépésekre, kiszámítható előmenetelre és folyamatos párbeszédre van szükség."

A végleges bértábla egyeztetése az utolsó szakaszában tart a miniszter szerint és a pontos összegekről és besorolásokról hivatalos tájékoztatást fognak adni.