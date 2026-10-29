Új törpebolygót találhattak a Naprendszerben, a Plútón túl

Csillagászok egy új, lehetséges törpebolygót találtak a Naprendszerben, és a nagyon eredeti ED138 nevet adták neki. A CNN azt írja, ha a későbbi megfigyelések is megerősítik a felfedezést, mármint azt, hogy ez egy törpebolygó, azzal az ED138 csatlakozhat a már meglévő öt törpebolygóhoz: a Ceres, a Plútó, a Haumea, a Makemake és az Eris csoportjához. Az ED138 azonban hivatalosan még nem minősül törpebolygónak, először ki kell deríteni, pontosan mekkora, és ez eltart még pár hónapig.

A felfedezést a chilei Vera C. Rubin Obszervatóriumban tették, ami egy olyan új, 2025 óta működő teleszkóp, ami egy 2 682 méter magas hegy tetején áll, és a világ legnagyobb digitális kamerájával fotózza az égboltot.