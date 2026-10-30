A levegőben fordította vissza gépét a lengyel elnök, mert Varsóban válság van az Alkotmánybíróságnál

Karol Nawrocki lengyel elnök épp Szenegálba tartott az elnöki géppel, amikor híreket kapott arról, hogy rendőri akció és tüntetés zajlik a lengyel Alkotmánybíróság épületénél.

„Egy ilyen pillanatban az elnöknek Lengyelországban a helye. Megszakítom a szenegáli utamat. Visszatérek” – közölte Nawrocki az X-en.

A lengyel sajtó szerint Donald Tusk kormánya azután küldte a hatóságokat az Alkotmánybíróság épületébe, hogy Bogdan Święczkowskit, a testület elnökét felfüggesztették. A rendőrség feladata az volt, hogy biztosítsa az épületet, és lehetővé tegye a jelenlegi parlamenti többség által jogszerűen megválasztott, de a korábbi vezetés által eddig blokkolt új bírák hivatalba lépését.

Az ellenzéki (PiS-közeli) média teljesen másként értékeli a helyzetet: „államcsínyként” és az igazságszolgáltatás erőszakos hatalomátvételeként írják le az eseményeket. Szerintük a tüntetőkkel kialakult incidens csupán ürügy volt a Tusk-kormány számára.

Az Alkotmánybíróság körüli régóta húzódó politikai vita mára gyakorlatilag megbénította az intézményt. Nawrocki, a korábbi nacionalista lengyel kormány szövetségese, megtagadta a parlament által jelölt hat bíró közül háromnak a kinevezését, miközben Święczkowski nem volt hajlandó engedélyezni, hogy a jelenlegi parlamenti többség által megválasztott bírák elfoglalják a hivatalukat. (Reuters)